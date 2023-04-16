Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Минприроды предупреждает о нездоровом качестве воздуха на Пхукете

Жителей Пхукета продолжает беспокоить качество воздуха на острове, и официальные лица из профильного департамента Минприроды разделяют эти опасения – содержание мелкодисперсных частиц в атмосфере выше нормы. В последние дни белесая дымка все более заметно, а показания контролирующих служб подтверждают, что это не просто туман. Содержание мелкодисперсных частиц в атмосфере периодически выходит на уровень, который специалисты уже считают нездоровым и представляющим угрозу для людей из группы риска. Такими показатели являются и прямо сейчас.

Новости Пхукета

16 Апреля 2023, 02:48 PM
Загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами по данным IQAir. Фото: IQAirt

Загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами по данным IQAir. Фото: IQAirt

Загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами по данным AQICN. Фото: AQICN

Загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами по данным AQICN. Фото: AQICN

В субботу, 15 апреля, представители Департамента по контролю за загрязнением окружающей среды (PCD) и экологической группы Phuket Warning Friends Network выступили с совместным заявлением о том, что количество мелкодисперсных частиц в воздухе уже представляет угрозу для детей, пожилых, беременных женщин и лиц с заболеваниями респираторной системы. Содержание частичц РМ10 и PM2.5 тогда было выше нормы по данным и IQAir, и AQICN (таким оно остается и на момент публикации этого теста).

Господин Ванчай Чанлао из PCD порекомендовал лицам из групп риска сократить физическую активность на открытом воздухе и носить медицинские маски для защиты органов дыхания от микрочастиц. Также он отметил риски теплового удара в связи с тем, что дымка сочетается с типичной для апреля высокой температурой воздуха.

Регулярный кашель, затруднения дыхания, боль в груди, нарушение сердечного ритма, тошнота, раздражение глаз, головные боли – все это может быть следствием слишком продолжительного нахождения на открытом воздухе в часы повышенной концентрации мелкодисперсных частиц. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу.

Качество воздуха на Пхукете сейчас варьируется от часа к часу в зависимости от влияния многих факторов, включая направление ветра. По состоянию на середину дня 16 апреля значения уровней загрязнения мелкодисперсными частицами варьировались от нездоровых для групп риска до нездоровых для всех.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Чинават лидирует в опросах за месяц до выборов
Власти Пхукета не зафиксировали смертей в пятый день недели контроля на дорогах
Россиянин и таец госпитализированы после аварии в Раваи
В Раваи установили знаки с призывами к безопасному вождению
Два человека задержаны за торговлю марихуаной без лицензии
Пхукет подтвердил вторую смерть в ДТП в праздничную неделю
Власти Паклока выпустили памятку о пожарной безопасности на фоне продолжающихся возгораний
Pearl Center доставил 7 человек в больницы после аварий в Сонгкран
Полиция арестовала двух тайцев, пытавшихся избежать досмотра в Раваи
Отельный работник убит на Пхукете в Сонгкран
Полиция предупреждает о штрафах за слишком буйное празднование Сонгкрана
Пхукет отметил Сокнгран без смертей на дорогах
Полиция Таиланда напоминает о важности мотошлемов
Пхукет зарегистрировал первую смерть в ДТП на острове за праздничную неделю
Полиция просит не обливать мотоциклистов на дорогах в Сонгкран

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
SAii Laguna Sunday Brunch

 