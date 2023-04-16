Минприроды предупреждает о нездоровом качестве воздуха на Пхукете

Жителей Пхукета продолжает беспокоить качество воздуха на острове, и официальные лица из профильного департамента Минприроды разделяют эти опасения – содержание мелкодисперсных частиц в атмосфере выше нормы. В последние дни белесая дымка все более заметно, а показания контролирующих служб подтверждают, что это не просто туман. Содержание мелкодисперсных частиц в атмосфере периодически выходит на уровень, который специалисты уже считают нездоровым и представляющим угрозу для людей из группы риска. Такими показатели являются и прямо сейчас.

Новости Пхукета

В субботу, 15 апреля, представители Департамента по контролю за загрязнением окружающей среды (PCD) и экологической группы Phuket Warning Friends Network выступили с совместным заявлением о том, что количество мелкодисперсных частиц в воздухе уже представляет угрозу для детей, пожилых, беременных женщин и лиц с заболеваниями респираторной системы. Содержание частичц РМ10 и PM2.5 тогда было выше нормы по данным и IQAir, и AQICN (таким оно остается и на момент публикации этого теста).

Господин Ванчай Чанлао из PCD порекомендовал лицам из групп риска сократить физическую активность на открытом воздухе и носить медицинские маски для защиты органов дыхания от микрочастиц. Также он отметил риски теплового удара в связи с тем, что дымка сочетается с типичной для апреля высокой температурой воздуха.

Регулярный кашель, затруднения дыхания, боль в груди, нарушение сердечного ритма, тошнота, раздражение глаз, головные боли – все это может быть следствием слишком продолжительного нахождения на открытом воздухе в часы повышенной концентрации мелкодисперсных частиц. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу.

Качество воздуха на Пхукете сейчас варьируется от часа к часу в зависимости от влияния многих факторов, включая направление ветра. По состоянию на середину дня 16 апреля значения уровней загрязнения мелкодисперсными частицами варьировались от нездоровых для групп риска до нездоровых для всех.