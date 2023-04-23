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Минивэн повалил шесть мачт линии электропередач на Пхукете

Часть тамбона Ко-Кэу осталась без электричества утром 23 апреля после того, как микроавтобус потерял управление на дороге за Premium Outlet и врезался в мачту электропередач. Следом упали еще шесть столбов, водитель оказался заблокирован в кабине, при этом провода были под напряжением.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Апреля 2023, 12:04 PM
Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели и полиция на месте аварии в Ко-Кэу утром 23 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о происшествии на дороге, идущей параллельно Bypass Rd. за дилерским центром Toyota и Premium Outlet, поступила в полицию в 2:40 утра 23 апреля.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный микроавтобус и шесть лежащих поперек дороги мачт электропередач. Для того, чтобы шофер смог покинуть кабину микроавтобуса, спасателям пришлось дождаться обесточивания района, а потом применить специальный инструмент.

Водителем оказался 34-летний Тханакорн Сангуансук. Мужчина получил травму головы и был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospital. Об обстоятельствах ДТП он сказал лишь, что не вписался в поворот.

На фотографиях с места событий видно, что господин Сангуансук управлял минивэном с бангкокскими номерами, причем машина зарегистрирована как транспортное средство для личного, а не коммерческого использования. В настоящий момент неизвестно, чем господин Сангуансук занимался на Пхукете, в частности, работал ли он в сфере такси и обслуживания туристов.

 

 

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