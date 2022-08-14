Министр туризма высказался за Full Moon Party до 4 утра

Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн высказался за увеличение продолжительности вечеринок Full Moon Party на острове Пханган. В пятницу чиновник побывал на очередном мероприятии этой серии, пообщался с туристами и заявил, что обратится в Кабмин и Министерство внутренних дел с запросом на продление вечеринок на два часа – до 4:00 утра вместо 2:00.

Новости Пхукета

14 Августа 2022, 12:06 PM

Туристы на Full Moon Part на острове Пханган. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Вечеринка 12 августа на пляже Рин, как пишет Bangkok Post, собрала около 10 тыс. гостей – как тайцев, так и иностранцев. Спидботы с туристами прибывали с Самуи на Пханган весь день и большую часть вечера, вплоть до 21:00, а возможно, и позже.

«Посетители говорят, что получают удовольствие от путешествия на Самуи и Пханган, а также от посещения Full Moon Party или Half Moon Party», – заявил господин Ратчакитпракарн и добавил, что жалуются отдыхающие только на то, что вечеринки заканчиваются слишком быстро. Они хотели бы веселиться подольше.

«Я попрошу Кабмин и Министерство внутренних дел одобрить увеличение продолжительности», – сказал министр туризма и спорта.

«Full Moon Party обладает уникальной привлекательностью для людей», – добавил он, подчеркнув, что жители Пхангана должны присматривать за туристами и помогать создавать атмосферу безопасности на мероприятиях.

Вместе с министром Ратчакитпракарном вечеринку 12 августа посетили представители местных органов власти, полиции и вооруженных сил. От лица администрации провинции Сураттхани присутствовал губернатор Ситтхипонг Клай-Удом, который ранее в этом году горячо приветствовал возвращение серии популярных и массовых вечеринок. После двух лет коронавирусных ограничений туризм на Пхангане начал оживать, а Full Moon Party стабильно генерирует дополнительные прибытия, поскольку на нее специально приезжают тайские и иностранные туристы из других провинций.

В ходе визита министр туризма также проинспектировал транспорт, которым доставляются гости Full Moon Party на Пханган. Операторы спидботов заявили господину Ратчакитпракарну, что в дни вечеринок работы у них много.

В частности, позитивный эффект от возобновления Full Moon Party отметил владелец компании-оператора спидботов Golden Moon Сумет Мипат. Он также поддержал идею продления вечеринок до 4:00 утра.

Генеральный менеджер компании-оператора паромов Lomprayah High Speed Ferries Кит Тхарапутти добавил, что, по его оценке, количество направляющихся на Самуи туристов уже почти вернулось к допандемийному уровню на фоне отмены почти всех ограничений на путешествия после 1 мая.