Министерство по делам фарангов вышло в виде книги

Французский карикатурист Стефан Перэ выпустил свои знаменитые работы в виде книги.

Возможно, это ваш первый год в Таиланде. А может быть, вы уже сбились со счету и не можете вспомнить, после какого из военных переворотов познакомились со второй женой. Возможно, вы до сих пор не знаете имени своего пуяйбана. А может быть, буквально пару месяцев назад подпевали тайскому караоке на свадьбе его младшей дочери. Как бы то ни было, вы в любом случае находитесь в поле зрения Стефана Перэ (Stephff) и его Министерства по делам фарангов.

Меняются премьер-министры и популярные музыканты, но история иностранца в Таиланде остается неизменной как рецепт кхао пада. Все мы проходим через одни и те же ситуации, которые французский карикатурист Стефан фиксирует на бумаге с неизменным чувством иронии и – что особо важно – самоиронии. Министерство по делам фарангов, как и прежде, стоит на страже этого самого и чего-то такого.

Парижанин Стефан приехал в Таиланд в 1989 году. В какой-то момент Стефан начал карьеру карикатуриста, причем его работы публиковали на только тайские газеты (включая Phuket Gazette и The Nation), но и зарубежные – The International Herald Tribune, The Far Eastern Economic Review, Phnom Penh Post. А главным для широкой публики всегда был и оставался цикл «Министерство по делам фарангов», в котором Стефан иллюстрировал классические ситуации из жизни иностранцев в Таиланде. В этом году карикатурист опубликовал книгу на основе этих работ.

После выхода книги Bangkok Post и The Nation выпустили на нее позитивные рецензии. Стефан ответил в своем стиле: «Именно эти карикатуры отклонил редактор раздела «Мнения» в Bangkok Post, «потому что они не интересны читателям». Сейчас Bangkok Post хвалит те же работы, публиковать которые сама отказалась».

Структура книги явно окажется поклонникам карикатур Стефана знакомой: «Вы новичок в Таиланде, если...», «Вам явно не понравится тут, если...», «Вы точно обжились в стране, если...» и так далее. Знание английского, безусловно, будет полезным для знакомства с книгой, но и без него карикатуры Стефана достаточно информативны.

Карикатуры Стефана – это краткий гид по главным штампам жизни фаранга в Таиланде: от особенностей уличного движения и логики полицейских до маниакальной любви чиновников к ксерокопиям, а девушек из баров – к зарубежным дензнакам.

Стоимость книги Стефана с доставкой по почте – 1100 бат. Для заказа можно просто написать автору на эл. почту stephff.cartoonist@gmail.com. Он оценит ваш интерес.

«Количество проданных экземпляров моего сборника карикатур Farang Affairs приближается к пяти сотням менее, чем за два месяца... И это только продажи через интернет, ведь книжные магазины закрыты. Должен сказать, что это гораздо больший успех, чем я ожидал. И отрадная новость, после того как в 2019 году я остался без работы и не имею почти никакого заработка уже восемь месяцев», – написал недавно Стефан у себя в Facebook.