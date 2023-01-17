Минимум один человек погиб при взрыве на танкере в Таиланде

Взрыв на борту танкера Smooth Sea 22 дедвейтом в 6,5 тыс. т прогремел примерно в 9:00 утра (видео). Затем на борту судна начался пожар, тушение которого заняло около часа. В результате взрыва были повреждены постройки на на берегу, пишет Bangkok Post.
В изначальных сообщения об инциденте говорилось, что танкер стоял на ремонте на верфи Ruammitr Dockyard с полностью сухими баками – как собственными, так и для перевозки нефти. Однако затем губернатор провинции Самут-Сонгкхрам Сомнук Промкэу сообщил, что это утверждение не соответствует действительности. На борту Smooth Sea 22 было порядка 45 тыс. литров горючего.
Причина взрыва устанавливается. По словам губернатора, он произошел при проведении сварочных работ на борту судна. Не исключено увеличение числа подтвержденных жертв.