Минимум один человек погиб при взрыве на танкере в Таиланде

В тайской провинции Самут-Сонгкхрам произошел взрыв на борту нефтяного танкера, стоявшего на ремонте в доке на реке Мэклонг. В момент происшествия утром 17 января на борту судна находилось около 10 человек, еще порядка 30 были рядом на берегу. Подтверждена смерть одного из них, четыре пострадали, судьба семерых неизвестна.

Новости Пхукета

17 Января 2023, 08:07 PM

В результате взрыва на борту танкера погиб минимум один человек. Фото: Bangkok Post