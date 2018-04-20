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Минимальный размер оплаты труда на Пхукете вырос на 7%

Тайский бизнес пока не в состоянии оценить последствия повышения минимального размера оплаты труда по всей стране, однако по размеру увеличения МРОТ провинциях Пхукет вошла в тройку тех регионов, где повышение было самым значительным.

Новости Пхукета

21 Апреля 2018 16:00:00

Повышение МРОТ может сказаться на работе рыболовецкой и строительной отраслей. Фото: Rex Gray
Повышение МРОТ может сказаться на работе рыболовецкой и строительной отраслей. Фото: Rex Gray

Согласно новым стандартам, вступившим в силу 1 апреля, МРОТ на Пхукете вырос на 7% – с 308 бат в день до 330 бат в день. Таким образом минимальная ежемесячная зарплата при шестидневной рабочей неделе (25 рабочих дней) выросла с 7,7 тыс. бат до 8,25 тыс. бат. Соответствующие изменения едва ли затронут отельную отрасль, однако могут сказаться на строительном и рыболовецком бизнесе, где велико число работников, зарплаты которых рассчитываются, исходя из МРОТ.

По словам президента Федерации тайской ассоциации среднего и малого бизнеса (FTA) Ноппонг Тираворн, повышение МРОТ вызывает беспокойство у небольших компаний. Как отметил господин Тираворн, на оценку последствий повышения МРОТ уйдет около одного-двух месяцев, по итогам которых FTA сможет сказать, насколько сильно скажется на небольших компания увеличение расходов на персонал.

«FTA надеется, что повышение МРОТ не приведет к сильному негативному эффекту для сектора среднего и малого бизнеса», – заявил господин Тираворн газете Bangkok Post.

Стоит отметить, что в Федерации тайской промышленности (FIT), объединяющей более крупные компании, к повышению МРОТ относятся с меньшим опасением. Об этом, в частности, заявил вице-председатель FIT Крейнгкрай Тхиеннукун.

«FIT согласилась на повышение зарплат. К тому же максимальная планка МРОТ составляет всего 325 бат в день [на Пхукете по факту она оказалась выше], что не намного выше прежних 305-310 бат», – заявил господин Тхиеннукун.

Активное обсуждение повышения МРОТ проходило в декабре, и пхукетский бизнес тогда тоже демонстрировал спокойствие, хотя и признавал, что малые и средние компании ощутят последствия роста стоимости труда более отчетливо. В частности, об этом говорили представители строительной сферы.

«Большого влияния на бизнес средних и крупных девелоперов это не окажет. Для средних и крупных проектов эффект будет не менее 3%, тогда как для небольших подрядчиков последствия будут значительнее, и стоимость таких проектов подорожает в районе 5%», – приводил свои оценки гендиректор пхукетской строительной компании Vasi Co Ltd и член консорциума PKCD Ватчара Джару-Ариянон.

В беседе с корреспондентов The Phuket News господин Джару-Ариянон указывал, что Пхукет останется в списке провинций с самыми высокими минимальными зарплатами, вместе с Чонбури и Ранонгом. Впрочем, глобальных последствий для строительного бизнеса и инвестиций в недвижимость на Пхукете он не ожидал.

В свою очередь президент Рыболовецкой ассоциации Пхукета (PFA) Сомйот Вонгбунъякун указывал, что стоимость жизни на Пхукете такова, что местному бизнесу в любом случае приходится платить сотрудникам больше, чем в других провинциях.

«Правительство никогда не обращает внимания на местные реалии. Просто посмотрите на здешнюю стоимость жизни», – говорил господин Вонгбунъякун.

«Нам пришлось отойти от изначального стандарта оплаты труда в 9,9 тыс. бат в месяц. Реальная минимальная зарплата в рыболовецком секторе на Пхукете – 11 тыс. бат в месяце, независимо от того, идет ли речь о тайском, бирманском или камбоджийском работнике», – добавлял глава PFA.

По его словам, с учетом местных реалий на стоимости рыбы и морепродуктов повышение МРОТ в рыболовецкой сфере не скажется.

«Минимальный размер оплаты труда на цену морепродуктов не влияет. На нее влияет то, какой уровень маржинальности хотят получать продавцы», – говорил господин Вонгбунъякун.

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