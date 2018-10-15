Микроавтобус столкнулся с грузовиком на главном шоссе Пхукета Полиция Таланга изучает обстоятельства аварии, произошедшей на шоссе Thepkrasattri Rd. ранним утром 14 октября. Иккапоп Тхонгтуб 15 Октября 2018 11:13:53 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Полиция получила сообщение о ДТП в районе храма Wat Srisoonthorn на Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне около 5:30 утра воскресенья, 14 октября. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили пассажирский микроавтобус, врезавшийся в заднюю часть кузова грузовика со льдом. В результате аварии водители обоих транспортных средств получили легкие травмы. Пассажиров в салоне микроавтобуса в момент ЖТП не было.