Микроавтобус сбил мачту уличного освещения в Вичите

Полиция предъявила обвинения водителю пассажирского минивэна, уснувшему за рулем и сбившему мачту уличного освещения на Chao Fa East Rd. в Вичите 15 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Ноября 2018, 10:03 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пояснил капитан полиции Чатри Чувочиан из полиции Вичита, авария произошла около полудня на Chao Fa East Rd. к югу от дилерского центра Toyota. Пассажиров в салоне микроавтобуса в момент ДТП не было. 29-летнего водителя Тави Прасерта госпитализировали с травмами груди и ног.

По словам капитана Чувочиана, в момент прибытия полиции водитель был в сознании. Полицейским он заявил, что заснул за рулем. Обвинения шоферу были предъявлены по статье об опасном вождении, повлекшем причинение ущерба государственной собственности.



