Микроавтобус сбил мачту уличного освещения в Вичите

Как пояснил капитан полиции Чатри Чувочиан из полиции Вичита, авария произошла около полудня на Chao Fa East Rd. к югу от дилерского центра Toyota. Пассажиров в салоне микроавтобуса в момент ДТП не было. 29-летнего водителя Тави Прасерта госпитализировали с травмами груди и ног.
По словам капитана Чувочиана, в момент прибытия полиции водитель был в сознании. Полицейским он заявил, что заснул за рулем. Обвинения шоферу были предъявлены по статье об опасном вождении, повлекшем причинение ущерба государственной собственности.