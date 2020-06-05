Междугородние автобусы освободили от комендантского часа

Требования комендантского часа отныне не распространяются на водителей и пассажиров междугородних автобусов. Соответствующее заявление сделал глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Баньят Кантха.

Новости Пхукета

5 Июня 2020, 11:39 AM

Автобусное сообщение между Пхукетом и другими провинциями возобновляется сегодня. Фото: Phuket PR Department

Господин Кантха объявил о послаблении в ходе большого субботника на втором пхукетском автовокзале (Phuket Bus Terminal 2). Субботник был организован в преддверии открытия автобусного сообщения между Пхукетом и другими провинциями.

«В соответствии с приложением к Декрету о чрезвычайной ситуации, общественные автобусы, работающие на междугородних маршрутах, могут находиться на трассах и во время ночного комендантского часа», – заявил господин Кантха.

При этом отправление автобуса в рейс должно произойти до начала комендантского часа (23:00), а прибытие – после его окончания (3:00).

Пхукетский автовокзал открыт

Первые автобусы с Пхукета в другие провинции должны отправиться в путь сегодня во второй половине дня. При этом и на автовокзалах, и в самих автобусах будут действовать меры по защите от коронавируса, включая 50-процентную загрузку салонов (22 места из 44).

«Также пассажиры должны постоянно оставаться в масках, избегать использования мобильных телефонов в автобусах, регулярно протирать руки антисептиком на спиртовой основе», – заявил господин Кантха.

Водителей глава PLTO призвал следить за своим здоровьем и здоровьем пассажиров.

«Водители, пожалуйста, следите за собой. При появлении температуры прекращайте работу, постоянно носите маски. Если кто-то из пассажиров начал кашлять в салоне, выключите кондиционер и откройте окна. И обеспечьте пассажиров спиртовыми антисептиками», – попросил господин Кантха.

Автобусы после каждого рейса должны проходить санитарную обработку с особым вниманием к местам, к которым часто прикасаются люди. Обработка также должна проводиться спиртовым антисептиком, после завершения уборки автобус следует проветрить.

«Также все должны соблюдать социальное дистанцирование: как на автовокзалах, так и в автобусах», – повторил господин Кантха.

Кроме того, на входе в автовокзалы организована проверка температуры тела у всех пассажиров и провожающих их лиц. Также перед выездом необходимо зарегистрироваться через приложение PhuketSmartCheck-In. Это требование распространяется совершенно на всех выезжающих с острова людей.

Ранее начальник второго пхукетского автовокзала Чоп Путтасупа указывал, что на первом этапе будут возобновлены около 30% от всех маршрутов, загрузка будет наращиваться постепенно. В частности, пока не согласованы рейсы с Пхукета в Бангкок.

«Если кому-то срочно нужно попасть в Бангкок, то можно сесть на автобус до провинции Нонг-Кхай или другой проходящий через столицу автобус. Они будут останавливаться в Бангкоке», – заявил господин Путтасупа.

«Операторы постарались скорректировать расписания так, чтобы каждый рейс завершался до 15:00, и пассажиры могли добраться до финальных пунктов назначения до комендантского часа», – добавил он.

Именно рейс в Нонг-Кхай должен открыть автобусное сообщение между Пхукетом и другими провинциями.

За информацией о доступных рейсах следует обращаться непосредственно к перевозчикам.

Только при необходимости

Добавим, что на фоне открытия междугородних перевозок официальные лица попросили жителей страны не совершать поездок, без которых можно обойтись.

На английском языке соответствующую просьбу озвучил глава Департамента информации Министерства иностранных дел Натапану Нопакун (господин Нопакун озвучивал англоязычное резюме очередной встречи Центра по администрированию в условиях COVID-19, CCSA).

Господин Нопакун пояснил, что чрезмерная загрузка междугороднего транспорта может помешать реализации очередной фазы смягчения локдауна, намеченной на середину июня.

«Так что вывод простой: сведите поездки между провинциями к минимуму. Только когда необходимо, абсолютно необходимо», – заявил он.





