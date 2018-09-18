Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете Метеорологический департамент Таиланда (TMD) оставил в стиле штормовое предупреждение, выпущенное в связи с тайфуном Мангкхут. Новости Пхукета 18 Сентября 2018 11:11:45 Фото: Phuket PR Department Согласно тексту предупреждения, жителям Таиланда стоит ожидать дальнейших дождей, которые могут привести к локальными наводнениям и другим последствиям. Капитаны морских судов должны следить за метеосводками и соблюдать осторожность в процессе навигации. Маломерные суда должны оставаться на берегу. Одновременно глава TMD Ванчай Сакудомчай отметил, что мощность тайфуна Мангкхут снизилась, и теперь синоптики классифицируют его «тропическую депрессию» (tropical depression). Сегодня ожидается дальнейшее снижение мощности Мангкхута.