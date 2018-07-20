Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете Несмотря на то, что прямо сейчас на острове светит солнце, Метеорологический департамент Таиланда (TMD) пока не отменяет выпущенного ранее предупреждения о сложных погодных условиях. Новости Пхукета 20 Июля 2018 10:55:03 Фото: TMD Согласно опубликованному сегодня утром предупреждению TMD, на побережье Андаманского моря вероятны кратковременные ливни сильными порывами ветра, Высота волн в Андаманском море может достигать высоты 2-3 м, капитанам морских судов следует соблюдать осторожность, маломерные суда не должны выходить в море. Также сильные волны могут приводить к эрозии на пляжах (хотя до сих пор сообщений об этом не поступало).