Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете
Несмотря на то, что прямо сейчас на острове светит солнце, Метеорологический департамент Таиланда (TMD) пока не отменяет выпущенного ранее предупреждения о сложных погодных условиях.
Новости Пхукета
20 Июля 2018 10:55:03
Фото: TMD
Согласно опубликованному сегодня утром предупреждению TMD, на побережье Андаманского моря вероятны кратковременные ливни сильными порывами ветра,
Высота волн в Андаманском море может достигать высоты 2-3 м, капитанам морских судов следует соблюдать осторожность, маломерные суда не должны выходить в море.
Также сильные волны могут приводить к эрозии на пляжах (хотя до сих пор сообщений об этом не поступало).