Метеорологическое предупреждение объявлено в связи с тайфуном Нору

Морской департамент Таиланда выпустил отдельное метеорологическое предупреждение в связи с прохождением через Таиланд тайфуна Нору и одновременно сложными погодными условиями в Андаманском море из-за юго-западного муссона. Ранее о приближающемся тайфуне предупреждал Метеорологический департамент.

Новости Пхукета

26 Сентября 2022, 05:24 PM

Сложные погодные условия ожидаются на Пхукете с 28 сентября по 1 октября. Фото: Khao Phuket (архив)

Морской департамент, структурно входящий в состав Минтранса, отметил, что на Филиппинах приход тайфуна Нору сегодня (26 сентября) уже вызвал наводнения и перебои с энергоснабжением, а такжеи привел к эвакуации тысяч человек. При этом в процессе оказания помощи людям погибли четыре спасателя.

В Морском департаменте ожидают, что последствия прохождения тайфуна через Исан будут ощущаться во всем Таиланде с 28 сентября по 1 октября, при этом страны он достигнет, уже растеряв часть своей силы. Соответствующий прогноз озвучил и Метеорологический департамент.

Региональные офисы Департамента портов и Управления водных путей сообщения получили распоряжение подготовиться к сложным погодным условиям и возможным экстренным ситуациям, создав оперативные штабы для быстрого и эффективного реагирования на угрозы.

Операторы судов габаритами менее 12 м получили настоятельную рекомендацию не покидать портов, операторы более крупных судов могут осуществлять навигацию в море, но должны делать этом с повышенной осторожностью.

Все суда перед выходом в море должны быть тщательно проверены на техническую исправность и готовность спасательного инвентаря и оборудования. Пассажиры во время нахождения на борту должны постоянно быть в спасательных жилетах.

Жителям всех провинций рекомендовано следить за прогнозами погоды и предупреждениями метеорологов и представителей других ведомств.