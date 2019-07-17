Метеорологи прогнозируют сильнейшую засуху за десятилетие в Таиланде

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) заявил, что в следующий жаркий сезон стране грозит самая сильная засуха за последнее десятилетие из-за рекордно низкого уровня ежемесячных осадков.

Новости Пхукета

17 Июля 2019, 09:34 AM

Пхукетское водохранилище Банг-Вад по состоянию на 7 июля. Фото читателя The Phuket News

Заявление о грозящей стране засухе сделала замглавы TMD Корнрави Ситтхичивапак, слова которой приводит в сегодняшней публикации газета Bangkok Post. В качестве причины госпожа Ситтхичивапак назвала крайне низкий уровень ежемесячных осадков, в том числе на севере, северо-востоке и центральных равнинах Таиланда. Все три перечисленных части страны являются крайне важными сельскохозяйственными регионами.

«Уровень осадков в стране самый низкий за десятилетие», – предупредила госпожа Ситтхичивапак.

По словам метеоролога, все имевшие место сезонные циклоны и шторма, включая недавний тропический шторм Мун, были гораздо слабее, чем в предыдущие годы. Обильные осадки ожидаются не ранее конца августа или начала сентября.

Как пишет Bangkok Post, общий уровень запасов в водохранилищах северного Таиланда составляет сейчас 38%, в Исане – 33%, на центральных равнинах – 22%, на востоке страны – 67%, на юге – 60%. Источник данных – Национальное управление водных ресурсов (ONWR).

Как заявил заместитель генерального секретаря ONWR Самронг Сэнгпхувонг, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уже отдал профильным ведомствам распоряжение, принять меры по оказанию помощи людям, «которые уже сейчас страдают от нехватки воды и будут страдать еще больше во время засухи». Особое внимание в связи с этим должно быть уделено Исану. Там засуха грозит 105 районам в 12 провинциях.

Отметим, что основные водохранилища Пхукета также в настоящий момент практически пусты. По состоянию на 9 июля в озере Банг-Вад содержалось 0,95 млн кубометров воды (9,3% от максимального объема), в озере Банг-Ньеу – 0,65 млн кубометров (9%), в озере Клонг-Кратха – 1,2 млн кубометров (28,6%). Общий объем во всех трех водохранилищах составлял 2,8 млн кубометров (13% от максимума).

Данные уровни примерно соответствуют тем, что были зафиксированы в разгар засухи в апреле. При этом те цифры назывались минимальными за всю историю наблюдений.

Для сравнения: по состоянию на конец апреля в водохранилище Банг-Вад имелось 0,82 млн кубометров, в Банг-Ньеу – 0,77 млн, а Кхлонг-Кратха – 0,97 млн. Общие запасы составляли 2,56 млн (11,9% от максимума).