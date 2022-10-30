Место трагедии и чуда. Пещера Тхам-Луанг открылась для посещения

Пещерный комплекс Тхам-Луанг в провинции Чианг-Рай открылся для посетителей после трехмесячного перерыва. Это то самое место, которое приковало к себе всемирное внимание в 2018 году, когда там спасли группу из 12 юных футболистов, застигнутых под землей дождями, частично затопившими подземный лабиринт и заблокировавшими детям и единственному сопровождавшему их взрослому выход наверх.

Новости Пхукета

Спасательная операция в Чианг-Рае летом 2018 года продолжалась несколько недель под пристальным вниманием мировых СМИ. К величайшему облегчению тысяч людей, усилия завершились успехом. Позже по мотивам драмы в Чианг-Рае было снято несколько документальных и полхудожественных фильмов.

Сейчас комплекс Тхам-Луанг ежегодно закрывается для посещения на сезон дождей, а официальные лица пользуются этой возможностью для того, чтобы продолжать облагораживать достопримечательность. В этом году пещера были закрыта с июля по середину октября.

Как пишет Bangkok Post, открытие Тхам-Луанга сопровождалось церемонией подношения пожертвований монахам, участие в которой принял глава округа Мэ-Сай Наронгпон Кид-Ан. Также гостей ждала культурная программа, включавшая песни и танцы народов северного Таиланда.

К началу нового экскурсионного сезона власти успели завершить несколько проектов по развитию достопримечательности. В частности, был запущен бесплатный «трамвайчик» для посетителей и облагорожены окрестности пруда Са-Моракот, который можно посетить до или после спуска под землю.

От самой пещеры Тхам-Луанг до пруда проложена новая пешеходная дорожка, специально спроектированная с учетом потребностей гостей старшего возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями.

Перед входом в пещеру работает выставка, посвященная драматическому спасению 12 «кабанчиков» (как прозвали спасенных из Тхам-Луанга детей из футбольной команды «Му ба») и их тренера. Также у пещеры установлена памятник 37-летнему «морскому котику» Саману Кунану (известному как Джа Сам), который погиб во время поисково-спасательной операции.

Спасение в Чианг-Рае

Группа из 12 членов детской футбольной команды Wild Boars и их взрослый тренер пропали 23 июня 2018 года. Практически сразу в качестве основной версии было высказано предположение, что они могут быть в пещере Тхам-Луанг. В частности, у входа в нее нашли велосипеды и футбольные бутсы школьников. Как подтвердилось потом, после тренировки ребята с тренером пошли в пещеру, где до этого уже бывали, однако пока они находились под землей, на Чианг-Рай обрушился ливень, частично затопивший Тхам-Луанг и отрезавший футболистов от выхода.

В первые дни поисковая операция велась силами сотрудников местного нацпарка, затем ним присоединились подводники-спецназовцы ВМФ Таиланда и зарубежные специалисты, имеющие опыт работы в пещерах.

Среди прочих с Пхукета в Чианг-Рай отправились Бен Рейменантс, Максим Полежака и Всеволод Коробов. Вместе с ними работали британцы Джон Волантен и Ричард Стэнтон, которые 2 июля добрались до точки, где укрывались футболисты и тренер.

Счастливой встрече предшествовала тяжелейшая и опаснейшая работа. Спасателям нужно было пройти через затопленные водой узкие проходы и протянуть специальный канат до места нахождения детей. По этой «путеводной нити» спасатели дошли до потерявшихся, сопроводили к ним врача, доставили медикаменты и продукты питания, а затем вывели всех из пещеры.

В ходе финального этапа эвакуации каждого ребенка сопровождали двое дайверов, которые несли собственные баллоны с дыхательной смесью и дополнительный баллон для сопровождаемого. Путь до выхода из пещеры занимал несколько километров, некоторые участки были сухими, другие – полностью затопленными. Также на маршруте был сложный отрезок, где ширина прохода не позволяла двигаться двум людям сразу, так что спасаемый ребенок должен был преодолеть его сам.

Простые герои

Бен Рейменантс вспоминал, что пробираться через затопленную пещеру приходилось в условиях почти нулевой видимости, борясь с потоками воды, поднимаясь по каменистым склонам и «таща снаряжение, словно на Эверест».

«Это трудно, это опасно, но мы должны как минимум попытаться. Если не мы, то никто», – вспоминал Полежака решение, которое они приняли с Рейменантсом, когда оценили ситуацию.

Как рассказывали пхукетские дайверы, спасателей вдохновляло упорство друг друга. Мысли о том, что миссия невыполнима, возникали неоднократно, но каждый раз находился тот, кто решал попробовать и воодушевлял на это других. Особое впечатление произвели тайские «морские котики», которые рвались в пещеру, хотя не имели ни опыта подобной работы, ни подходящего снаряжения.

По словам Полежаки, на долю «котиков» пришлась большая часть тяжелого рутинного труда по обеспечению поисковой операции: доставка в базовый лагерь под землей баллонов с дыхательной смесью, продуктов и прочих припасов. Дисциплинированные и скромные, «Морские котики» трудились день за днем без усталости и жалоб.

Тем временем профильные специалисты, такие как Рейменантс, Полежака, Волантен и Стэнтон, продвигались все глубже под землю, протягивая за собой фал и ориентируясь по карте, составленной 30 лет назад французскими исследователями. Также помогали советы местного геолога-экспата из Великобритании.

На финальном рывке команде Рейменантса и Полежаки не удалось дойти несколько сотен метров до точки назначения (запас шнура закончился). Но эстафету перехватили Волантен со Стэнтоном, которые и дошли до детей первыми. Кадры этой встречи облетели весь мир.

– Сколько вас?

– Тринадцать.

– Все тринадцать?

– Да.

Реакцию людей в базовом лагере на это известие Бен Рейменантс описывал словами «как на рейве».

«Полное счастье. Даже какой-то флотский генерал подошел и обнял меня», – вспоминал Рейменантс.

Как говорилось выше, на основе событий в Чианг-Рае было снято несколько фильмов. Последние из них – шестисерийный Cave Rescue от Netflix и полнометражный Thirteen Lives от Amazon. Премьеры обеих лент состоялись в этом году.