Мэру Раваи пожаловались на черную воду у пляжа Най-Харн

Муниципалитет Раваи получил сообщение о потемнении воды в заводи на пляже Най-Харн. Согласно заявлению главы муниципалитета, меры должны были быть приняты вчера вечером.

Мэр Раваи пообещал решить проблему черной воды в заводи на пляже Най-Харн. Решение заключается в том, чтобы дать застоявшейся воде утечь в море.

Мэр Раваи пообещал решить проблему черной воды в заводи на пляже Най-Харн. Решение заключается в том, чтобы дать застоявшейся воде утечь в море.

Черная вода в заводи на пляже была замечена местными жителями еще в прошлую пятницу. Обеспокоенные жители Най-Харн высказали предположение, что причиной изменения цвета воды могли стать водоочистные сооружения, расположенные у местного озера и недавно введенные в эксплуатацию (см. здесь).

В понедельник, 1 июля, редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета» связалась с мэром Раваи Аруном Солосом, который заверил, что водоочистной комплекс в данном случае не при чем, а потемнение воды связано с недавними дождями и волнами на море. Дожди привели к повышенному притоку воды в озеро (соответственно, вместе с частицами грунта и песка), а из-за волн у заводи образовался песчаный барьер, отрезавший ее от моря.

«Соответственно, все это привело к тому, что вода застоялась и потемнела, поскольку ей некдуа было деться из заводи. Сегодня вечером рабочие пророют канал в песке, чтобы обеспечить воде путь в море. Мы проведем работы в темное время суток, чтобы не мешать людям. К тому же, сегодня вечером на Най-Харне ожидается прилив», – заявил мэр Солос.

Напомним, строительство водоочистных сооружений у пляжа Най-Харн началось в первых числах 2018 года. В качестве подрядчика были выбраны компании D.B.T. Engineering Co Ltd и MCON International Corp, бюджет проекта составил 35,3 млн бат.

Комплекс расположился на участке размером 30 м на 50 м, его пропускная мощность составляет 600 куб. м сточных вод в сутки. Очистка воды происходит в подземном резервуаре по технологии «кипящего слоя» (Fluidised Bed Reactor или FBR). Соответствующая технология обеспечивает бесшумность очистки и отсутствие неприятных запахов. Очищенная вода сливается в озеро.