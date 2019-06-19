Мэр Раваи вышел на борьбу с разносящими денге комарами

В этот раз представители муниципалитета во глава с мэром Солосом направились в шестой мубан Раваи (поселок на мысе Промтхеп), чтобы обработать дымом места возможного размножения комаров, а также раздать местным жителям химикаты для уничтожения личинок насекомых и рассказать им об основных мерах, которые те должны предпринимать для борьбы с комарами, разносящими вирусы денге и чикунгунья.
Господин Солос напомнил, что Национальное управление защиты здоровья населения (NHSO) выпустило список рекомендаций из пяти ключевых пунктов:
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Поддерживать порядок в домах и на придомовых участках, чтобы не превращать их в места размножения комаров;
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Закрывать емкости с водой крышками, чтобы комары не имели доступа к ним в качестве места размножения;
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При возможности выпускать в воду рыб, чтобы те уничтожали насекомых и их личинки;
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Менять воду в емкостях, если это возможно.
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Повторять перечисленные выше четыре пункта еженедельно.
Отметим, что именно с недостаточной информированностью населения о необходимости борьбы с комарами пхукетский офис Минздрава связывал прошлогоднюю вспышку денге на острове (см. здесь).
В этом году уровень заболеваемости денге в целом по стране вновь значительно выше медианы за предыдущие пять лет (средний показатель пяти лет превышен вдвое). При этом непосредственно на Пхукете, согласно официальной статистике, уровень заболеваемости денге относительно невысок.
В отчетах Минздрава указывается, что за пять месяцев на острове было зарегистрировано 190 случаев заболевания лихорадкой, погибших от денге не было (см. здесь).