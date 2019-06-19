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Мэр Раваи вышел на борьбу с разносящими денге комарами

В среду, 19 июня, мэр Раваи Арун Солос в очередной раз лично возглавил сотрудников муниципалитета в борьбе с комарами, разносящими лихорадки денге и чикунгунья.

Новости Пхукета

19 Июня 2019, 04:19 PM
Арун Солос снова лично возглавил сопротивление на комарином фронте. Фото: Муниципалитет Раваи

Арун Солос снова лично возглавил сопротивление на комарином фронте. Фото: Муниципалитет Раваи

В этот раз представители муниципалитета во глава с мэром Солосом направились в шестой мубан Раваи (поселок на мысе Промтхеп), чтобы обработать дымом места возможного размножения комаров, а также раздать местным жителям химикаты для уничтожения личинок насекомых и рассказать им об основных мерах, которые те должны предпринимать для борьбы с комарами, разносящими вирусы денге и чикунгунья.

Господин Солос напомнил, что Национальное управление защиты здоровья населения (NHSO) выпустило список рекомендаций из пяти ключевых пунктов:

  1. Поддерживать порядок в домах и на придомовых участках, чтобы не превращать их в места размножения комаров;

  2. Закрывать емкости с водой крышками, чтобы комары не имели доступа к ним в качестве места размножения;

  3. При возможности выпускать в воду рыб, чтобы те уничтожали насекомых и их личинки;

  4. Менять воду в емкостях, если это возможно.

  5. Повторять перечисленные выше четыре пункта еженедельно.

Отметим, что именно с недостаточной информированностью населения о необходимости борьбы с комарами пхукетский офис Минздрава связывал прошлогоднюю вспышку денге на острове (см. здесь).

В этом году уровень заболеваемости денге в целом по стране вновь значительно выше медианы за предыдущие пять лет (средний показатель пяти лет превышен вдвое). При этом непосредственно на Пхукете, согласно официальной статистике, уровень заболеваемости денге относительно невысок.

В отчетах Минздрава указывается, что за пять месяцев на острове было зарегистрировано 190 случаев заболевания лихорадкой, погибших от денге не было (см. здесь).

 

 

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