Мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о том, как будут работать тайские школы и детские сады после запланированного на 1 июля открытия.

Новости Пхукета

15 Июня 2020, 11:02 AM

Мэр Пхукет-Тауна озвучила новые правила работы школ. Фото: Phuket PR Department

Как сообщила мэр города, на фоне пандемии коронавируса от образовательных учреждений потребуется соблюдение дополнительных мер безопасности. В частности, весь персонал должен будет постоянно носить маски, при входе в школы будет осуществляться контроль температуры тела у входящих. Виды деятельности, предполагающие близкие контакты, должны быть ограничены.

Кроме того, школам придется скорректировать учебные планы и ограничить число учащихся, одновременно находящихся в образовательных учреждениях.

Детские сады будут работать ежедневно, но лишь в течение первой половины дня. Родители должны будут забирать детей в 13:00.

В школах учебный день будет полным (до 16:30), но число учащихся в каждом классе не должно будет превышать 25 человек. Для соблюдения этого требования школам предлагается разделить учащихся на две группы и ввести посещение школ в формате через день с организацией дистанционного обучения в те дни, когда школьники находятся дома. Учебная неделя будет шестидневной.

Школам с большим числом учащихся также предлагается ввести для учеников раздельные ланчи.