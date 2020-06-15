Мэр Пхукет-Тауна озвучила новые правила работы школ

Как сообщила мэр города, на фоне пандемии коронавируса от образовательных учреждений потребуется соблюдение дополнительных мер безопасности. В частности, весь персонал должен будет постоянно носить маски, при входе в школы будет осуществляться контроль температуры тела у входящих. Виды деятельности, предполагающие близкие контакты, должны быть ограничены.
Кроме того, школам придется скорректировать учебные планы и ограничить число учащихся, одновременно находящихся в образовательных учреждениях.
Детские сады будут работать ежедневно, но лишь в течение первой половины дня. Родители должны будут забирать детей в 13:00.
В школах учебный день будет полным (до 16:30), но число учащихся в каждом классе не должно будет превышать 25 человек. Для соблюдения этого требования школам предлагается разделить учащихся на две группы и ввести посещение школ в формате через день с организацией дистанционного обучения в те дни, когда школьники находятся дома. Учебная неделя будет шестидневной.
Школам с большим числом учащихся также предлагается ввести для учеников раздельные ланчи.