Мэр Патонга озвучила новые детали проекта по переносу проводов под землю

В понедельник, 22 апреля, мэр Патонга провела встречу с полицией и представителями компании-подрядчика, которой предстоит избавить пляжную дорогу (Thaweewong Rd.) от гирлянд электрических и телекоммуникационных кабелей.

Варанья Промпинпарат

29 Апреля 2019, 10:21 AM

Фото: Полиция Патонга

Реализация проекта по переносу проводов под землю должна начаться в июле этого года и завершиться к марту следующего. Восьмимесячные работы неизбежно приведут к затруднению движения транспорта на пляжной дороге, в связи с чем подрядчик получил распоряжение подготовить отчет о том, как планируется организовать движение и парковку во время проведения работ. Соответствующая информация затем будет донесена до местных жителей и владельцев бизнеса в Патонге. Встреча с ним, по словам мэра, состоится после Коронации Рамы Х.

В беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News госпожа Кебсап отметила, что перенос проводов начнется одновременно с южной (от моста через канал Пак-Банг) и северной (от кольцевой развязки Лэм-Пхет) оконечностей пляжа.

Работы будут вестись в дневное время – с 9:00 до 17:00, чтобы не создавать слишком больших проблем водителям в вечерний и утренний часы пик. Ежедневно рабочие должны проходить примерно по 50 м дороги. В период с июля по декабрь рабочие подготовят траншею, а в декабре проведут укладку труб и проводов.

Мэр Кебсап в очередной раз заверила, что муниципалитет приложит все усилия, чтобы минимизировать негативное влияние на жизнь Патонга.

Госпожа Кебсап также пообещала, что в бюджет на 2020 год будут заложен расходы на ремонт проезжей части и тротуаров пляжной дороги.