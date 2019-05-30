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Менеджер массажного салона на Пхукете арестован по делу о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией

Полиция повторно арестовала 47-летнего Супачата Чираваттананукуна, задержанного в 2017 году по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в занятие проституцией. В 2018 году мужчина не явился в суд и был объявлен в розыск. Во вторник, 28 мая 2019 году, господина уроженца Лампанга нашли и арестовали в тамбоне Пак-Нам провинции Краби.

Таньялак Сакут

30 Мая 2019, 06:31 PM
Фото: Управление полиции по противодействию торговле людьм

Фото: Управление полиции по противодействию торговле людьм

Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

Информацию об аресте Супачата Чираваттананукуна подтвердил себе капитан Прают Сонсават из Управления полиции по противодействию торговле людьми (human trafficking). В соответствии с копией ордера на арест, имеющегося в распоряжении редакции, мужчина обвиняется по четырем статьям соответствующего профиля.

«Супачата Чираваттананукуна доставили на Пхукет, где он предстанет перед судом. Сейчас он находится в камере центра предварительного заключения при здании суда. Арестованный отрицает выдвинутые против него обвинения», – заявил корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» капитан Сонсават.

Согласно тексту ордера н арест, господин Чираваттананукун был задержан в ходе облавы в массажном салоне The Rick Massage в Саку в начале 2017 года. Массажный салон, менеджером которого работа мужчина, предоставлял клиентам услуги проституток, не достигших 18-летнего возраста. При этом документе указывается, что из получаемых девушками 1500 бат за каждого клиента менеджер забирал себе 1000 бат.

После задержания господину Чираваттананукуну разрешили выйти под залог, чем он воспользовался, чтобы скрыться от следствия. Шеф полиции Саку полковник Киттипонг Клайкэу и шеф полиции Пхукет-Тауна Сомпонг Тхипапакун заявил, что не имееют понятия, почему мужчину, задержанного по столь серьезному делу, отпустили под залог. При этом оба офицера в момент задержания господина Чираваттанакуна занимали те же посты, что и сегодня.

 

 

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