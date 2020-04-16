Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет

В среду, 15 апреля, на Пхукет прибыла команда медицинских специалистов из больницы Songklanagarind Hospital, расположенной в кампусе Университета Принца Сонгкхла в городе Хат-Яй (провинция Сонгкхла).

Иккапоп Тхонгтуб

16 Апреля 2020, 11:49 AM
Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Bangkok Airways

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Bangkok Airways

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Bangkok Airways

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Bangkok Airways

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Специалистов из провинци Сонгкхла доставили специальным рейсом Bangkok Airways. Прибывших лично приветствовал в аэропорту губернатор Пхакапхонг Тавипатана.

Коллектив из 58 врачей, медсестер и других медработников будет работать во втором пхукетском полевом госпитале для больных с COVID-19 на территории местного кампуса Университета Принца Сонгкхла. К командированным из Хат-Яя присоединятся 12 местных медиков.

Приветствуя прибывшую помощь, заместитель ректора пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла отметил, что ситуация с COVID-19 на Пхукете тяжелее, чем где-либо еще.

«Медицинские работники Пхукета более двух месяцев напряженно трудятся и начинают терять силы. А прогноз таков, что эта ноша с их плеч будет снята нескоро. На фоне этой проблемы Университет Принца Сонгкхла обсудил ситуацию и принял решение направить команду университетских медиков, чтобы те помогли в оказании помощи пациентам и разрешении проблем, пока работа не будет сделана», – заявил он.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Бангкок подтвердил смену губернатора на Пхукете
На Пхукете планируется смена губернатора
Еще три случая COVID-19 подтверждены на Пхукете
Перебои с водоснабжением ожидаются в Патонге и Кароне 20-28 апреля
Губернатор Пхукета намерен победить коронавирус к концу апреля
Курьеров Grab и Food Panda задержали при доставке кратома
Еще 10 случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете
На Пхукете открывается второй полевой госпиталь для пациентов с COVID-19
Минздрав Пхукета рекомендует заниматься спортом дома
Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете
Пхукет встречает самый тихий Сонгкран на своей памяти
Весь турбизнес Пхукета получил распоряжение закрыться
Еще четыре случая заболевания COVID-19 подтверждены на Пхукете
«Аэрофлот» осуществил запланированный вывозной рейс с Пхукета
Два новых случая COVID-19 подтверждены на Пхукете

 

Pavilions Home Video
Thai Residential
Mitsu Tiansin Motors
QSI International School Phuket

 