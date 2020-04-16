Медики из провинции Сонгкхла прилетели на Пхукет

В среду, 15 апреля, на Пхукет прибыла команда медицинских специалистов из больницы Songklanagarind Hospital, расположенной в кампусе Университета Принца Сонгкхла в городе Хат-Яй (провинция Сонгкхла).

Иккапоп Тхонгтуб

Специалистов из провинци Сонгкхла доставили специальным рейсом Bangkok Airways. Прибывших лично приветствовал в аэропорту губернатор Пхакапхонг Тавипатана.

Коллектив из 58 врачей, медсестер и других медработников будет работать во втором пхукетском полевом госпитале для больных с COVID-19 на территории местного кампуса Университета Принца Сонгкхла. К командированным из Хат-Яя присоединятся 12 местных медиков.

Приветствуя прибывшую помощь, заместитель ректора пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла отметил, что ситуация с COVID-19 на Пхукете тяжелее, чем где-либо еще.

«Медицинские работники Пхукета более двух месяцев напряженно трудятся и начинают терять силы. А прогноз таков, что эта ноша с их плеч будет снята нескоро. На фоне этой проблемы Университет Принца Сонгкхла обсудил ситуацию и принял решение направить команду университетских медиков, чтобы те помогли в оказании помощи пациентам и разрешении проблем, пока работа не будет сделана», – заявил он.