Майя-Бэй закроется на два дня в январе

Бухта Майя-Бэй будет закрыта для посещения 15 и 16 декабря. Закрытие связано с ремонтом понтонного пирса в соседней бухте Сама, являющейся сейчас единственной точкой доступа на пляж из одноименного фильма с Леонардо Дикаприо.

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Департамент национальных парков (DNP) опубликовал уведомление о закрытии Майя-Бэй еще перед Новым годом. В тексте за подписью главы нацпарка Hat Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi National Park Тхикавута Срибурина указывается и официальная причина – необходимость ремонта пирса (хотя блогеры предлагают свои альтернативные версии).

Доступ к пляжу в Майя-Бэй сейчас разрешен только по суше, заходить в саму бухту лодкам запрещено. Также действует ограничение на число посетителей (порядка 400 человек), так что нынешние гости Пхи-Пхи могут оценить красоту знаменитого залива и сделать фото природы, а не только самих себя в компании нескольких сотен подобных счастливчиков. При этом именно так было до 2018 года, когда Министерство природы волевым решением положило конец массовому туризму в Майя-Бэй и, как хотели экологи, закрыло бухту для восстановления экосистемы.

После трехлетнего отдыха достопримечательность стала доступна на несколько месяцев в первой половине 2022 года, но затем Майю снова отправили на реабилитацию к высокому сезону. По всей видимости, подготовить заранее пирс в бухте Сама за это время не смогли. Зато сама Майя-Бэй по-прежнему чувствует себя прекрасно. В залив вернулись рифовые акулы и другие представители морской фауны.

Лимит на число туристов, обязательная предварительная регистрация визитов и пусть небольшой, но все же имеющийся туристический сбор за вход делают свое дело. Майя-Бэй превращается из бесплатной достпримечательности для массового заработка операторов массового туризма в живописное место со своей историей. Даже упоминание фильма «Пляж» в 2023 году уже сложно считать отсылкой к современной массовой культуре. Лента сейчас выглядит не менее «бумерской», чем «Человек с золотым пистолетом», прославивший скалу Тапу, как на самом деле называется известный Остров Джеймса Бонда.

Подробнее о спасении Майа-Бэй читайте в этом материале.