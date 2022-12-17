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Майнеры криптовалюты разыскиваются за хищение электричества на 10 млн бат

Столичное управление энергоснабжения (МЕА) подало в полицию Бангкока заявление на предполагаемого организатора криптовалютной фермы, нелегально подключенной к городским электрическим сетям в обход счетчиков. За год работы ферма «сожгла» электричества на 10 млн бат. Подозреваемый как минимум арендовал на свое имя помещения для размещения майнингового оборудования.

Новости Пхукета

17 Декабря 2022, 07:31 PM
Сборка для майнинга криптовалюты на базе BITMAIN AntMiner S9. Фото: Steve Rainwater / Flickr

Сборка для майнинга криптовалюты на базе BITMAIN AntMiner S9. Фото: Steve Rainwater / Flickr

Нелегальное подключение к сетям энергоснабжения было выявлено в ходе проверки, проведенной в районе Банг-Кхунтхиан вечером 16 декабря. Рейд проводили сотрудниками полиции и МЕА, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства.

Как следует из публикации, не названный подозреваемый арендовал для криптовалютной фермы пять шопхаусов, в которых были размещены «223 компьютера, добывавших биткоины».

Ферма была нелегально подключена к сетям в течение одного года, ущерб от деятельности криптоэнтузиаста в МЕА оценили в 10 млн бат.

Ведомство подчеркнуло, что все шопхаусы были арендованы на имя одного и того же человека. При этом нельзя исключать, что за фермой стояла некая организованная группа лиц, поскольку ранее Департамент специальных расследований (DSI) уже сообщал о том, что занимается делом как раз такой структуры.

 

 

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