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Мать студентки требует от университета 66 млн бат за смерть дочери

Мать студентки Университета Кхон-Кэна (Khon Kaen University) подала иск к учебному заведению в связи с гибелью дочери в дорожной аварии на территории кампуса.

Новости Пхукета

23 Августа 2022, 11:53 AM
Мать погибшей студентки Нитайя Рунгсатхит у полицейского участка округа Мыанг-Кхон-Кхэн. Фото: Chakrapan Natanri

Мать погибшей студентки Нитайя Рунгсатхит у полицейского участка округа Мыанг-Кхон-Кхэн. Фото: Chakrapan Natanri

Как пишет Bangkok Post, 19-летняя студентка второго курса факультета медицины Аруннапа Ватанапанит погибла 10 августа. Девушку сбил на перекрестке один из университетских автобусов.

После встречи с руководством университета мать студент Нитайя Рунгсатхит потребовала от учебного заведения компенсацию в размере 66 млн бат. По подсчетам женщины, такую сумму она бы заработала как врач, если бы окончила университет в 25 лет, устроилась в государственную больницу и проработала до ухода на пенсию в 60 лет.

Представители университета, как пишет Bangkok Post, «согласились передать ее требование управляющему совету университета на рассмотрение». Ожидается, что ответ будет озвучен на следующей встрече руководства Khon Kaen University и 55-летней госпожи Рунгсатхит.

 

 

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