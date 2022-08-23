Мать студентки требует от университета 66 млн бат за смерть дочери

Как пишет Bangkok Post, 19-летняя студентка второго курса факультета медицины Аруннапа Ватанапанит погибла 10 августа. Девушку сбил на перекрестке один из университетских автобусов.
После встречи с руководством университета мать студент Нитайя Рунгсатхит потребовала от учебного заведения компенсацию в размере 66 млн бат. По подсчетам женщины, такую сумму она бы заработала как врач, если бы окончила университет в 25 лет, устроилась в государственную больницу и проработала до ухода на пенсию в 60 лет.
Представители университета, как пишет Bangkok Post, «согласились передать ее требование управляющему совету университета на рассмотрение». Ожидается, что ответ будет озвучен на следующей встрече руководства Khon Kaen University и 55-летней госпожи Рунгсатхит.