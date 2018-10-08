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Маркес выиграл первый в истории Гран-При Таиланда

Действующий чемпион мира в MotoGP и лидер этого сезона Марк Маркес выиграл первый в истории Гран-При Таиланда.

Новости Пхукета

8 Октября 2018 15:46:23

Фото: Box Repsol
Фото: Box Repsol

В субботу, 6 октября, Марк Маркес из команды Repsol Honda одержал победу в квалификации, а на следующий день выиграл и саму гонку на дебютном Гран-При Таиланда. Вторым стал итальянец Андреа Довициозо из Ducati, а третьим – Маверик Виньялес из Movistar Yamaha. Итальянец Валентино Росси финишировал четвертым.

В классе Moto2 победу одержал итальянец Франческо Баньяя из SKY Racing Team VR46 (владельцем этой команды является Марк Маркес). В классе Moto3 лучшим был Фабио Ди Джаннантонио из Del Conca Gresini.

Напомним, что действующий контракт Спортивного управления Таиланда и компании Dorna Sports предполагает розыгрыш трех Гран-При в 2018, 2019 и 2020 годах. Все гонки должны проходить на треке Chang International Circuit Buriram в одноименной провинции. Ранее там уже несколько раз проходил тайский этап Чемпионата мира по супербайку WSBK.

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