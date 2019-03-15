Марафон в Лагуне нацелился на новый рекорд

Организатор ежегодного марафона в пхукетской Лагуне объявили о проведении 14-х по счету соревнований, которые, как ожидается, установят новый рекорд по количеству участников. Забеги 8-9 июня должны собрать более 13 тыс. профессиональных атлетов и любителей бега из 50 стран мира.

Новости Пхукета

15 Марта 2019, 11:39 AM

Джирая Тхатракун (посол UNHCR в Таиланде); Аруни Ачакунвисут (представительница миссии PSFR в Таиланде); Роман Флоссер (генеральный менеджер компании-организатора GAA Events); Воравит Течасупакура (заместитель министра туризма и спорта); Сирави Вало (директор офис Министерства туризма и спорта на Пхукете); Энтони Лох (вице-президент Laguna Phuket). Фото: Laguna Phuket

Laguna Phuket Marathon – ключевое легкоатлетическое событие на Пхукете, участие в котором принимают дети в возрасте до трех лет (для них проводится забег на 2 км) и взрослые в возрасте до 70 и старше. По количеству участников марафон в Лагуне является крупнейшим из подобных событий на острове, одной из задач которого является популяризация Пхукета как спортивного направления.

«Каждый год мы ставим новый рекорд по числу участников. И сейчас, когда до события осталось почти 3 месяца, мы уже побили показатель прошлого года по количеству заявок», – заявил Роман Флоссер, генеральный директор компании GAA Events, выступающей в роли организатора марафона.

«В забегах участвую люди самых разных уровней подготовки и разных национальностей. Особенно же нас мотивирует тот факт, что более 80% участников – это гости из-за пределов Пхукета, которые специальное приезжают сюда со всего Таиланда и из-за рубежа, чтобы принять участие в событии и насладиться знаменитым пхукетским гостеприимством», – добавил господин Флоссер.

Как отмечается в пресс-релизе Laguna Phuket, за последние годы спортивный туризм стал одним из самых самых быстрорастущих сегментов туристического рынка Пхукета, «тогда как Laguna Phuket Marathon неизменно находился на острие этого движения и способствовал тому, чтобы Пхукет стал популярным направлением для бегунов на карте мира, где проводится событие, организованное по высочайшим мировым стандартам и являющегося одним из квалификационных забегов для участия в бостонском марафоне». Контроль результатов на Laguna Phuket Marathon обеспечивает Sportstats Asia, также марафон является сертифицированнм событием Международной ассоциации марафонов и забегов на длинные дистанции (AIMS).

В пресс-релизе Laguna Phuket указывается, что, согласно независимому исследованию, экономический эффект прошлогоднего марафона составил 146,8 млн бат. В среднем зарубежные участники проводили на острове по 10 дней, основными сферами их трат стали расходы на питание, размещение и поездки по острову. Кроме того, подобные события повышают интерес к спорту со стороны местного населения.

«Приятно наблюдать стабильный рост сообщества людей, занимающегося бегом, особенно его динамику в последние годы. Спорт популяризирует здоровый образ жизни, а подобные мероприятия также помогать привлекать внимание к насущным проблемам и собирать средства на значимые дела. Laguna Phuket Marathon является лидером в обоих этих направлениях, что соответствует общей миссии Laguna Phuket», – заявил вице-президент Laguna Phuket Энтони Лох.

В этом году одним из бенефициаром проведения марафона выступит благотворительная организация Laguna Phuket Foundation’s Children First Fund (CFF), опекающая семь пхукетских приютов и детских домов. Организаторы призывают сделать пожертвования в адрес фонда при регистрации или в любое другое время. Также Laguna Phuket Marathon в этом году объединит усилия с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Программа Laguna Phuket Marathon в 2019 году будет двухдневной. В первый день, 8 июня, пройдут забеги на 5 км, 10,5 км и 2 км (детский забег). Во второй день, 9 июля, состоятся марафон (42 км), полумарафон (21 км) и марафонская эстафета (42 км). Полное расписание и подробную информацию можно найти на www.phuketmarathon.com/race-schedule. Страница в Facebook – www.facebook.com/phuketmarathon.