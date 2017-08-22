Mana Smokehouse Дата/Время начала: 1 Сентября 2017 11:30:00 - 24 Ноября 2017 21:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Традиционное американское барбекю с мясом, копченным на медленно огне, а также тако в стиле текс-мекс, буррито, кесадьи и многое другое. Лучшие ребрышки в городе. Мы находимся в самом сердце Патонга, перед отелем Best Western. Ресторан работает без выходных в течение всего дня. Промо-акции каждый день, включая «съешь, сколько сможешь» по a la carte меню коптильни; «приходите вчетвером – платите за троих» и другие спецпредложения. Живая музыка. Бесплатная парковка. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Отдел бронирования Адрес : Mana Smokehouse, Best Western Patong Beach телефон : 076-360-220 Факс: : 076-360-201 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт