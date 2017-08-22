Mana Smokehouse
Дата/Время начала:
1 Сентября 2017 11:30:00
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24 Ноября 2017 21:30:00
Традиционное американское барбекю с мясом, копченным на медленно огне, а также тако в стиле текс-мекс, буррито, кесадьи и многое другое. Лучшие ребрышки в городе. Мы находимся в самом сердце Патонга, перед отелем Best Western. Ресторан работает без выходных в течение всего дня. Промо-акции каждый день, включая «съешь, сколько сможешь» по a la carte меню коптильни; «приходите вчетвером – платите за троих» и другие спецпредложения. Живая музыка. Бесплатная парковка.