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Mana Smokehouse

Дата/Время начала: 1 Сентября 2017 11:30:00 - 24 Ноября 2017 21:30:00

Традиционное американское барбекю с мясом, копченным на медленно огне, а также тако в стиле текс-мекс, буррито, кесадьи и многое другое. Лучшие ребрышки в городе. Мы находимся в самом сердце Патонга, перед отелем Best Western. Ресторан работает без выходных в течение всего дня. Промо-акции каждый день, включая «съешь, сколько сможешь» по a la carte меню коптильни; «приходите вчетвером – платите за троих» и другие спецпредложения. Живая музыка. Бесплатная парковка.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Отдел бронирования
Адрес : Mana Smokehouse, Best Western Patong Beach
телефон : 076-360-220
Факс: : 076-360-201
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