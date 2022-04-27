Малайзия отменяет ПЦР по прибытию для привитых с 1 мая

Министерство здравоохранения Малайзии сообщило о дальнейшем смягчении коронавирусных ограничений с 1, одновременно правила въезда в страну смягчит и Таиланд.

Новости Пхукета

В уведомлении на странице Минздрава Малайзии в Facebook говорится о смягчении ограничений сразу в нескольких сферах.

Путешествия

Полностью привитые взрослые путешественники и дети до 12 лет включительно освобождаются от необходимости сдавать тесты на коронавирус перед поездкой в Малайзию и по прибытию.

Не вакцинированные или частично вакцинированные путешественники должны сдать ПЦР-тест в течение двух дней до поездки и тест на антитела (под контролем официальных лиц) в течение суток после пересечения границы. Также для них предусмотрен карантин в течение пяти дней.

C 1 мая также отменяется обязательная страховка с покрытием COVID-19 для всех въезжающих в Малайзию. В силе остается лишь требование о заполнении анкеты на въезд в приложении MySejahtera.

Ношение масок

Маски остаются обязательными при посещении закрытых общественных пространств и пользовании общественным транспортом, включая онлайн-сервисы такси.

Ношение масок на улице поощряется при наличии большого количества людей, но обязательным не является. Также ношение масок рекомендуется лицам из групп высокого риска.

Другие меры

Требование о соблюдении социальной дистанции в общественных местах отменяется, но является рекомендованным, если человек не носит маску.

Также перестает быть обязательным использование приложения MySejahtera для отслеживания контактов и отменяются ограничения на посещения каких-либо мест не вакцинированными лицами (для лиц из группы высокого риска или под «домашним наблюдением» ограничения сохраняются).

Для лиц с положительным анализом на коронавирус действует программа Test & Release, предполагающая сокращение семидневного карантина при негативном тесте на антитела на четвертый день. Тест проводится под контролем официальных лиц.

Государственный «негативный список» – перечень запрещенных видов деятельности – отменяется. Все сектора экономики возвращаются к работе с 15 мая 2022 года.