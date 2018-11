Максим Полежака – пхукетский дайвер, спасавший детей в Чианг-Рае В июле этого года весь мир следил за драматическими событиями в провинции Чианг-Рай, где международная команда спасателей и тайские «Морские котики» искали юных футболистов и их взрослого тренера, пропавших в затопленной пещере Тхам-Луанг. В номере «Новостей Пхукета» от 13 июля мы публиковали рассказ одного из героев той операции – дайвера Бена Рейменантса из Раваи. Сегодня настала очередь рассказать о другом герое тех событий, его имя – Максим Полежака. Джилл Уэллс 3 Ноября 2018 13:00:00 Стереотипный супергерой во всех комиксах одинаков. День за днем он работает в обычном офисе, но вот случается беда, герой бросает рутину, переодевается в супергеройский костюм с плащом и бесстрашно летит в пучину опасности спасать человеческие жизни. После хэппи-энда костюм и плащ отправляются на положенное им место, а герой возвращается к рутине. Кажется, в реальной жизни такого быть не может, но именно в такую формулу укладываются конец июня и начало июля в жизни Максима Полежаки, когда он вместе с другими дайверами бросился на спасение футболистов команды «Дикие вепри», пропавших в затопленной пещере Тхам-Луанг в Чианг-Рае. Разве что, плащ Максиму не понадобился. «Великими, как известно, не рождаются – ими становятся», – утверждал в «Крестном отце» писатель и сценарист Марио Пьюзо. В случае с Максимом Полежакой это утверждение верно в полной мере. Сперва он отдал 12 лет военной службе с дайверской подготовкой, затем проработал четыре года дайв-инструктором на Мальдивах (совершив более 10 тыс. погружений, включая спуск на глубину до 160 м), а после перебрался на Пхукет в поисках новых навыков. На Пхукете Максим присоединился к Blue Label Diving Бена Рейменантса, специалиста по техническому и пещерному дайвингу с сертификатами инструктора TDI, SSI и PADI. Влюбившись в Пхукет, Полежака перевез сюда семью и вот уже семь лет живет на острове. Сперва Максим вместе с Беном изучал многочисленные пещеры залива Пханг-Нга, а затем решил завершить карьеру дайв-инструктора и занялся лодками в Dream Yacht Charter Thailand. Спокойная жизнь Максима на Пхукете была прервана сообщениями прессы о пропаже группы юных футболистов в затопленной пещере. С первого дня Максим следил за ходом поисков, а 26 июня получил звонок от Бена, который к тому моменту уже был на севере и помогал тайским «Морским котикам», работавшим в Чианг-Рае. Максим и Бен коротко обсудили ситуацию, после чего прозвучали слова: «Максим, мы должны попытаться». «Да, я вылетаю», – отметил Максим, попрощался с женой и двухлетним сыном и вылетел к Бену. Оценив ситуацию собственными глазами, профессиональный дайвер понял, что все действительно плохо. Спасательная миссия столкнулась со всеми проблемами, которые можно было представить: cифонные эффекты, сильные течения, крайне сложная структура пещерного комплекса, практически нулевая видимость, низкая температура воды. «Подводя итог, ситуация была неприемлема для пещерного-дайвинга», – лаконично суммирует впечатления пхукетский дайвер. Впрочем тогда, на месте событий, Бен и Максим приняли другое решение. «Это трудно, это опасно, но мы должны как минимум попытаться. Если не мы, то никто», – решили дайверы. Максим и Бен работали с тайскими «Морскими котиками» в ходе второй фазы спасательной операции – «Поиск». Поскольку просто проплыть по затопленной пещере было невозможно, Максим предложил проложить под подой тросы, держась за которые дайверы могли бы перемещаться и исследовать затопленные помещения. Пхукетские специалисты обучили «Морских котиков», как прокладывать и крепить тросы, а также как общаться друг с другом под водой в условиях практически нулевой видимости. На всем протяжении пещерного маршрута дайверами приходилось бороться с мощным потоком воды, буквально карабкаясь против течения. К этому моменту у участников операции имелась промежуточная база в одном из помещений пещеры, и прокладка троса от этой точки до места, где находились дети, заняла пять дней, хотя пройти надо было сотню метров. Каждый день Максим и Бен отправлялись в пещеру, облаченные в специальное дайверское снаряжение. Первые два часа уходили на то, чтобы добраться до подземной базы и зоны поисков. Там дайверы отдыхали в течение получаса, меняли баллоны и снаряжение, брали с собой тросы и инструменты для их крепления, после чего снова погружались в мутную воду, чтобы проложить очередную часть веревочного маршрута, не забывая следить за количеством дыхательной смеси в баллонах. Затем Максим и Бен повторяли тот же маршрут в обратном направлении, чтобы на следующий день предпринять новую попытку. В общей сложности одно выматывающее погружение продолжалось восемь-десять часов, большую часть которых дайверы проводили в холодной воде с нулевой видимостью и с риском для жизни. Бен застревал в пещерных расщелинах дважды, один из Максиму пришлось вытаскивать его из ловушки на расстояние в 2 км от входа в пещеру. Отдельно Полежака отмечает «Морских котиков», с которыми он с Беном работал. По словам Максима, на их долю пришлась подавляющая часть тяжелой рутинной работы по обеспечению поисковой операции: доставка баллонов, медикаментов, продуктов питания и прочих припасов. Дисциплинированные и скромные, «Морские котики» без устали и жалоб выполняли эту работу. При этом не обошлось у специалистов и без потерь – в одном из погружений погиб отставной спецназовец Cаман Кунан. Психологически работа в пещере была столь же тяжелой, как и физически. Дайверы понятия не имели, насколько далеко они от детей: возможно, те находились в сотне метров, возможно, в тысяче. В каждом погружении Максим и Бен хотели продвинуться настолько далеко, насколько только позволял запас дыхательной смеси. Каждый раз дайверы возвращались в промежуточный лагерь на последних остатках смеси и своих физических сил. Все 12 пропавших детей и их взрослый тренер были найдены 2 июля. Проложив очередной трос, Бен и Максим «передали смену» британцам Джону Волантену и Ричарду Стэнтону, которые и добрались до пропавших. Затем последовала опасная операция по выводу 13 человек из пещеры, которую блестяще провели «Морские котики». «Все закончилось. Теперь я снова могу нормально спать», – резюмировал Максим. После возвращения на Пхукет около 150 различных изданий обращались к дайверу за интервью, но он вежливо отказывался: «Я обычный человек, живущий обычной жизнью». И действительно, сейчас Максим занят тем же, чем и до событий в Чианг-Рае: строит вторую лодку для Dream Yacht Charter Thailand. Гидрокостюм супергероя ждет своего часа там, где ему положено. А плащ по-прежнему не нужен вовсе.