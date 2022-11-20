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Макаки с Кокосового острова вернулись домой

Двух макак, пойманных на Кокосовом острове в связи с жалобами местных жителей, вернули домой, но на «другую сторону» Ко-Мапрао, где они, видимо, не будут мешать людям.

Новости Пхукета

20 Ноября 2022, 02:51 PM
Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

Пойманные на Кокосовом острове макаки С1 и С2 вернулись домой. Фото: PR Phuket

О возвращении обезьян на Кокосовый остров сообщил 20 ноября пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket). В публикации говорится, что специалисты провели все положенные ветеринарные проверки, маркировали животных и отвезли назад к сородичам на Ко-Мапрао.

В качестве ответственных были названы глава Центра изучения дикой фауны на природном заказнике Khao Phra Thaeo и специалисты по диким животным из числа сотрудников Kusoldharm Foundation.

Обитающие на Пхукете макаки время от времени попадают в новости в связи со слишком высокой своей активностью у человеческого жилья. Случаи нападения обезьян на людей фиксируются не часто, но кражи ими вещей у туристов – привычное явление на холме То-Сэ в Пхукет-Тауне и в других местах, куда отдыхающие приезжают посмотреть на обезьянок. Макаки давно поняли, что у туристов есть, чем поживиться.

Рост популяций обезьян в населенных районах и их все более активные контакты с людьми даже спровоцировал несколько лет назад полноценную кампанию по отлову макак с последующей их стерилизацией и вывозом на необитаемые острова у восточного побережья Пхукета, которые в связи с этим были прозваны «обезьяньими». К заселению стерлизивованных макак эти «обезьяньи острова» были подготовлены, в частности, там были организованы полки. Но о том, что кто-то оттуда вернётся, речи не шло, а размножаться на островах макакам не давала предварительная стерилизация.

Примерно в то же время была развернута информационная кампания, направленная на информирование туристов о том, что обезьяны могут быть агрессивными, а также способны переносить опасные для людей болезни. Информационные щиты с предупреждениями и разъяснениями были установлены на холмах Ранг и То-Сэ, а также в других местах обитания больших групп приматов, которые давно освоили навыки жизни по соседству с людьми и зачастую совсем не боятся человека.

Озвученные властями десять правил безопасного общения с макаками включают:

  1. Будьте осторожны! Помните, что обезьяны кусаются.

  2. Не оставляйте личные вещи на мотоциклах и машинах.

  3. Не пытайтесь отбирать еду у обезьян.

  4. Кормите обезьян лишь в пределах выделенных зон.

  5. Не показывайте обезьянам ничего, что не собираетесь отдать им.

  6. Соблюдайте чистоту.

  7. Не трогайте обезьян руками.

  8. Не дразните, не бейте, не пугайте обезьян.

  9. Не кормите обезьян на проезжей части.

  10. Если вы являетесь туристическим гидом, соблюдайте вышеизложенные правила сами и следите, чтобы их соблюдали ваши туристы.

 

 

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