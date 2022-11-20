Макаки с Кокосового острова вернулись домой

О возвращении обезьян на Кокосовый остров сообщил 20 ноября пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket). В публикации говорится, что специалисты провели все положенные ветеринарные проверки, маркировали животных и отвезли назад к сородичам на Ко-Мапрао.
В качестве ответственных были названы глава Центра изучения дикой фауны на природном заказнике Khao Phra Thaeo и специалисты по диким животным из числа сотрудников Kusoldharm Foundation.
Обитающие на Пхукете макаки время от времени попадают в новости в связи со слишком высокой своей активностью у человеческого жилья. Случаи нападения обезьян на людей фиксируются не часто, но кражи ими вещей у туристов – привычное явление на холме То-Сэ в Пхукет-Тауне и в других местах, куда отдыхающие приезжают посмотреть на обезьянок. Макаки давно поняли, что у туристов есть, чем поживиться.
Рост популяций обезьян в населенных районах и их все более активные контакты с людьми даже спровоцировал несколько лет назад полноценную кампанию по отлову макак с последующей их стерилизацией и вывозом на необитаемые острова у восточного побережья Пхукета, которые в связи с этим были прозваны «обезьяньими». К заселению стерлизивованных макак эти «обезьяньи острова» были подготовлены, в частности, там были организованы полки. Но о том, что кто-то оттуда вернётся, речи не шло, а размножаться на островах макакам не давала предварительная стерилизация.
Примерно в то же время была развернута информационная кампания, направленная на информирование туристов о том, что обезьяны могут быть агрессивными, а также способны переносить опасные для людей болезни. Информационные щиты с предупреждениями и разъяснениями были установлены на холмах Ранг и То-Сэ, а также в других местах обитания больших групп приматов, которые давно освоили навыки жизни по соседству с людьми и зачастую совсем не боятся человека.
Озвученные властями десять правил безопасного общения с макаками включают:
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Будьте осторожны! Помните, что обезьяны кусаются.
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Не оставляйте личные вещи на мотоциклах и машинах.
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Не пытайтесь отбирать еду у обезьян.
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Кормите обезьян лишь в пределах выделенных зон.
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Не показывайте обезьянам ничего, что не собираетесь отдать им.
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Соблюдайте чистоту.
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Не трогайте обезьян руками.
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Не дразните, не бейте, не пугайте обезьян.
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Не кормите обезьян на проезжей части.
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Если вы являетесь туристическим гидом, соблюдайте вышеизложенные правила сами и следите, чтобы их соблюдали ваши туристы.