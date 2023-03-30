Локальный пожар произошел в Раваи

Пожарные из Раваи ликвидировали локальное возгорание на Soi Khok Makham, произошедшее днем 30 августа. Муниципалитет не сообщил никаких подробностей инцидента.

Новости Пхукета

Сообщение о пожаре на Soi Khok Makham было опубликовано около 21:00 вечера четверга, 30 марта. В публикации не указано время происшествия и количество задействованной в тушении техники.

На фото с места событий видно, что пожар произошел в светлое время суток, горела сухая растительность неподалеку от неких построек.

Муниципалитет напомнил, что с районным офисом Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) можно связаться по телефону 076 613 800. Также о пожаре всегда можно сообщить на общенациональные горячие линии 199 и 1784.

В прошлый пожароопасный сезон самый серьезный пожар произошел именно в Раваи, где выгорело около 50 рай склона горы на мысе Кратхинг. В качестве вероятной причины возгорания мэр района Арун Солос назвал непотушенную сигарету.