Лодку с рыбаками выбросило на скалы в заливе Пханг-Нга

Рыболовецкое судно Chok Chatchai 2 потерпело крушение по пути от побережья Краби на Пхукет во второй половине дня 22 мая. Лодку выбросило волнами на скалы в районе острова Дэнг, экипаж подобрало другое рыболовецкое судно, оказавшееся поблизости от места происшествия. О пострадавших не сообщалось.

Новости Пхукета

27 Мая 2023, 05:33 PM

Кадр из сюжета Channel 7 о крушении лодки в заливе Пханг-Нга. Фото: Channel 7 (ch7.com)