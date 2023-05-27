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Лодку с рыбаками выбросило на скалы в заливе Пханг-Нга

Рыболовецкое судно Chok Chatchai 2 потерпело крушение по пути от побережья Краби на Пхукет во второй половине дня 22 мая. Лодку выбросило волнами на скалы в районе острова Дэнг, экипаж подобрало другое рыболовецкое судно, оказавшееся поблизости от места происшествия. О пострадавших не сообщалось.

Новости Пхукета

27 Мая 2023, 05:33 PM
Кадр из сюжета Channel 7 о крушении лодки в заливе Пханг-Нга. Фото: Channel 7 (ch7.com)

Кадр из сюжета Channel 7 о крушении лодки в заливе Пханг-Нга. Фото: Channel 7 (ch7.com)

О происшествии у острова Дэнг в заливе Пханг-Нга сообщил 25 мая сайт Ban Miuang, затем новость выпустил Седьмой канал тайского телевидения (Channel 7).

Известно, что инцидент произошел около 15:20 дня 22 мая. Судно Chok Chatchai 2 с не указанным числом рыбаков на борту следовало в порт на Пхукет, однако в районе острова Дэнг мощные волны выбросили лодку на скалы. Членов экипажа подобрало судно Sirithorn Namсhok 999. О пострадавших не сообщалось.

Информация в публикации Ban Miuang и в телевизионном сюжете Channel 7 одинаковая и в равной мере неполная. В чатсности, ничего не говорится о том, относится ли лодка Chok Chatchai 2 к маломерным суднам, которым выход в море в штормовую погоду запрещен.

 

 

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