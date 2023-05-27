Лодку с рыбаками выбросило на скалы в заливе Пханг-Нга

О происшествии у острова Дэнг в заливе Пханг-Нга сообщил 25 мая сайт Ban Miuang, затем новость выпустил Седьмой канал тайского телевидения (Channel 7).
Известно, что инцидент произошел около 15:20 дня 22 мая. Судно Chok Chatchai 2 с не указанным числом рыбаков на борту следовало в порт на Пхукет, однако в районе острова Дэнг мощные волны выбросили лодку на скалы. Членов экипажа подобрало судно Sirithorn Namсhok 999. О пострадавших не сообщалось.
Информация в публикации Ban Miuang и в телевизионном сюжете Channel 7 одинаковая и в равной мере неполная. В чатсности, ничего не говорится о том, относится ли лодка Chok Chatchai 2 к маломерным суднам, которым выход в море в штормовую погоду запрещен.