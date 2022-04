Liverpool и MU сыграют в Бангкоке

Тайских поклонников футбола, а также тех, кто временно окажется в столице в июле, ждет редкая возможность в живую увидеть игру английских грандов – в тайской столице проведут товарищеский матч Liverpool и Manchester United. Пусть на дворе будет сезон дождей, но на встрече этих команд трибуны 51-тысячного Rajamangala National Stadium пустовать не будут. В любую погоду.

Новости Пхукета

20 Апреля 2022, 05:25 PM

Скаузи и манкунианцы встретятся в Бангкоке в июле. Фото: AFP

До пандемии именитые английские команды ежегодно проводили в межсезонье подобные выездные мероприятия, неизменно приносившие хорошие деньги. Это заставляло тренеров закрывать глаза и на жаркую погоду, и на долгие перелеты и на порой сомнительное качество полей, ведь игры зачастую проходили именно в Азии.

COVID-19 сорвал международные спортивные мероприятия и поездки в принципе, но прошли два года – и старое шоу возвращается. Liverpool и MU подтвердили, что матч состоится 12 июля.

Бывший форвард MU и сборной Англии Энди Коул обещает, что схватка будет жаркой. Не стоит обманываться товарищеским характером встречи и тем, что она будет проходить в рамках выездного турне.

«Это будут те же игроки, которых вы видите сейчас в составе, а также несколько новых, если произойдут трансферные сделки», – говорит легендарный нападающий.

«Я не уверен, что матч будет проходить как предсезонная дружеская игра», – добавляет футболист, имея в виду возможный накал страстей на поле.

Бывший защитник Liverpool Фил Бабб тоже ждет серьезной игры и обещает, что Юрген Клопп привезет полноценный состав.

В текущем сезоне, до конца которого осталось не так уж матчей, MU идет на шестом месте, тогда как Liverpool находится на второй строчке турнирной таблички и наступает на пятки лидирующему Manchester City. Liverpool и MU должны провести очную дуэль 19 апреля, также скаузи продолжают борьбу в Лиге Чемпионов (как минимум продолжали на момент подготовки материала).

Предстоящий матч в Бангкоке официально именуется с присущей местным маркетологам пышной бессвязностью The Match Bangkok Century Cup 2022 (приблизительно – Матч за кубок века в Бангкоке 2022). Впрочем, тайские журналисты и футбольные фанаты окрестили его «красной войной» и «красной жарой» – что кому милей. И фанатское название как раз полностью логично, ведь на газоне Rajamangala National Stadium сойдутся «красные» (Liverpool) и «красные дьяволы» (Manchester United). В Таиланде английский футбол любят, возможно, даже больше, чем тайский. Эмблемы скаузи и их слоган You Never Walk Alone можно регулярно увидеть на скутерах и автомобилях в потоке транспорта, у Facebook-страницы на тайском языке – 38 млн подписчиков. MU тоже невероятно популярен – те же лого на сиденьях мотобайков, та же армия поклонников.

Продажи билетов на «красную войну» стартовали 2 апреля, стоимость – от 5 тыс. бат до 25 тыс. бат, больше четырех в одни руки не отпускается. Многие фанаты уже пожаловались, что стоимость слишком высока для них, особенно на фоне тех проблем, которые страна испытывает из-за коронавируса.

Представители обеих команд уже посетили Бангкок, чтобы оценить состояние стадиона, где предстоит проводить матч. В прежние годы клубы EPL уже жаловались на то, что газоны в Азии не вызывают у них восторга. Если верить фотографиям из сети, представитель Liverpool в ходе визита в тайскую столицу изучал поле на коленях.

Организатор спортивного события – Fresh Air Festival. Генеральный директор компании Винит Лертратаначай обещает, что стадион отдельно подготовят к приеду английских клубов и постараются воссоздать на нем атмосферу большого матча в Англии, хотя помода – даже если день выдастся дождливым – едва ли будет напоминать условия в Манчестере и Ливерпуле. Футболистов ждут тропические жара и влажность, но на войне как на войне. Тем более на красной.