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Ливень нарушил работу аэропорта Пхукета

Аэропорт Пхукета подтвердил, что 11 самолетов не смогли совершить запланированную посадку из-за плохих погодных условия в среду, 26 июня.

Чутхарат Плерин

27 Июня 2018 10:49:13

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Ливень на острове начался около 16:00 и за первые три часа в районе аэропорта было зафиксировано 138,6 мм осадков, а за следующий три – еще 71,2 мм. Из-а дождя воздушная гавань не смогла принять в запланированное время пять рейсов, еще шесть были перенаправлены в другие аэропорты.

По словам представителей госкорпорации Airports of Thailand, которая управляет пхукетским аэропортом, по два самолета были перенаправлены в Краби и Сураттхани, по одному – в Хат-Яй и на Самуи, пять рейсов сели на Пхукете с задержкой, когда погода улучшилась

Кроме того, в среду выяснилось, что в некоторых частях аэропортового комплекса протекает крыша. Подтоплена оказалась и зона ожидания на выходе из зоны прилета терминала международных рейсов. Представители Airports of Thailand заявили, что уже отправили рабочих решать проблему.

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