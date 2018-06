Ливень нарушил работу аэропорта Пхукета Аэропорт Пхукета подтвердил, что 11 самолетов не смогли совершить запланированную посадку из-за плохих погодных условия в среду, 26 июня. Чутхарат Плерин 27 Июня 2018 10:49:13 Фото: Архив The Phuket News Ливень на острове начался около 16:00 и за первые три часа в районе аэропорта было зафиксировано 138,6 мм осадков, а за следующий три – еще 71,2 мм. Из-а дождя воздушная гавань не смогла принять в запланированное время пять рейсов, еще шесть были перенаправлены в другие аэропорты. По словам представителей госкорпорации Airports of Thailand, которая управляет пхукетским аэропортом, по два самолета были перенаправлены в Краби и Сураттхани, по одному – в Хат-Яй и на Самуи, пять рейсов сели на Пхукете с задержкой, когда погода улучшилась Кроме того, в среду выяснилось, что в некоторых частях аэропортового комплекса протекает крыша. Подтоплена оказалась и зона ожидания на выходе из зоны прилета терминала международных рейсов. Представители Airports of Thailand заявили, что уже отправили рабочих решать проблему.