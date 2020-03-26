Совет по социальному обеспечению при Министерстве труда Таиланда озвучил меры поддержки, на которые могут рассчитывать лица, лишившиеся работы из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Новости Пхукета

26 Марта 2020, 09:52 AM

Лишившиеся работы из-за коронавируса получат выплаты от государства, пообещал постоянный секретарь Министерства труда Суттхи Сукосон. Фото: NNT

Как заявил постоянный секретарь Министерства труда Суттхи Сукосон, лица, лишившиеся работы из-за закрытия бизнеса работодателем, в течение 180 дней будут получать 50% своей прежней зарплаты, но не более 15 тыс. бат в месяц, сообщает Национальное новостное бюро Таиланда.

Лица, лишившиеся работы из за того, что бизнес работодателя был временно приостановлен по распоряжению правительства (к примеру, сотрудники баров) могут претендовать на аналогичные 50% зарплаты с аналогичным лимитом в 15 тыс. бат, но на срок в 60 дней.

Лица, которым пришлось уволиться из-за вспышки коронавируса будут получать 45% от зарплаты в течение 90 дней с лимитом в 15 тыс. бат в месяц. Люди, непосредственно уволенные работодателем, будут получать 70% от зарплаты в течение 200 дней. Месячный лимит пособия для них также установлен на уровне 15 тыс. бат.

Также Совет по социальному обеспечению принял решение сократить размер ежемесячных отчислений в фонд соцобеспечения с 5% до 4%. Кроме того, срок перечисления денег был отложен на три месяца, то есть мартовские выплаты в фонд можно сделать до 15 июля.

Господин Сукосон добавил, что Министерство труда ускорит реализацию перечисленных мер для того, чтобы пострадавшие от кризиса люди и компании получили помощь своевременно.