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Лимит на посещение залива Майа-Бэй введут не раньше конца сезона

Администрация национального парка Hat Nopparat – Mu Ko Phi Phi National Park не будет вводить ограничений на посещение залива Майа-Бэй в нынешнем сезоне.

Таньялак Сакут

1 Декабря 2017 09:44:24

Фото: Департамент национальных парков
Фото: Департамент национальных парков

Ограничение числа экскурсий на пляж Майа-Бэй может стать реальностью со следующего года, однако в нынешнем сезоне никаких лимитов устанавливаться не будет. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News сделал глава нацпарка Hat Nopparat – Mu Ko Phi Phi National Park Ворапот Ломлин.

«Никаких изменений или лимита на число туристов, ежедневно посещающих залив, не будет до конца «восстановительного периода», который начнется в июне следующего года». – заявил господин Ломлин.
Анонсированный «восстановительный период» должен начаться в июне 2018 года и продлиться в течение четырех месяцев. В это время количество ежедневно прибывающих в залив Майа-Бэу лодок будет лимитировано, хотя администрация нацпарка пока не решила, каким именно будет лимит.

«Мы рассматриваем планку на уровне 2400 человек в день, но это еще не утверждено», – заявил господин Ломлин.

Также нет пока ясности относительно того, будет ли установлен какой-либо лимит после окончания «восстановительного периода». Руководство национального парка неоднократно говорило, что подобные планы прорабатываются, однако окончательного решения пока не принято.

 

 

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