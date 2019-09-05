Леса на воде: Мангровые заросли восточного побережья Пхукета

Откройте любой туристический буклет о Пхукете или статью в ориентированном на туристов журнале и первое из ожидающих вас клише – те самые белоснежные пляжи острова, без упоминания о которых не может обойтись ни один копирайтер. Разумеется никто не спорит с тем, что именно за пляжных отдыхом приезжают на Пхукете девять из десяти туристов. Однако песок – это ровно половина пхукетского побережья, тогда как половину другую занимают мангровые заросли, одна из самых уникальных экосистем в мире.

Новости Пхукета

Редкий турист включает в свою программу отдыха прогулку на каноэ у восточного побережья Пхукета, и обитатели местных лесов этому скорее рады, ибо по-прежнему имеют возможность жить так, как жили их далекие предки до начала эпохи массового туризма на острове.

Что растет?

«Леса, растущие в море» – так назвал мангры греческий мореплаватель Неарх в 325 году до нашей эры достигший берегов Персидского залива и наткнувшийся на эти необычные древесно-кустарниковые заросли, уходящие корнями в воду.

Зона распространения мангровых зарослей не так уж и велика в мире, поскольку для их комфортного существования требуются особые условия. В частности, помимо высокого уровня приливов, нужен мелководный шельф, слабое волнение воды, а также не слишком высокая концентрация соли в воде (океаническая не подойдет). Опреснение чаще всего происходит за счет дождей, выходов вдоль побережья пресных источников или выноса речных вод. Все эти условия есть в нескольких регионах в мире – на побережьях Восточной Африки, Австралии, Океании и Южной Азии, в частности, у нас на Пхукете.

Самое интересное в мангровых деревьях – это их корни с говорящим названием – ходульные. Они ветвистые и мощные, высятся над водой и, кажется, мангры могут на них передвигаться. Еще более уникальными мангры делают их корни-пневматофоры: отсутствие в илистой почве кислорода вызвало развитие растущих снизу вверх дыхательных корней, которые могут иметь самую причудливую форму – от змеевидной до коленчатой.

Поскольку значительную часть времени мангровые деревья находятся под водой, то и размножаются они буквально по воде c помощью своих плавучих семян.

Всего мангры насчитывают более 50 видов и занятно, что, если в западных манграх всего 4 вида, то в водах Индийского океана и западных берегов Тихого океана – около 30. Самым богатым в этом смысле является Малайский архипелаг, в частности, входящие в его состав Калимантан и Суматра. В Юго-Восточном регионе растут даже мангровые пальмы, например, Нипы. Так что, все те пальмы, которые растут в воде, и которые вы наверняка видели в фильмах о вьетнамской войне – это мангры!

И кто живет?

В мангровых зарослях можно встретить крабов, устриц и других моллюсков. Среди корней и в кронах деревьев разнообразные пауки плетут свои сети, иногда достигающие почти 2 метров в диаметре.

Самыми интересными обитателями мангровых зарослей можно считать рыб из семейства илистых прыгунов (Periophthalmidae). Достигающие 27 см в длину илистые прыгуны значительную часть своей жизни проводят вне воды, оставаясь на берегу во время отлива. Помимо дыхания через жабры эти рыбы способны усваивать кислород непосредственно из атмосферного воздуха через кожу. Также они умеют прыгать по поверхности воды, не погружаясь на глубину, при этом движение рыбки напоминает то, как летит по воде удачно брошенный камешек.

Во время отлива илистые прыгуны либо спокойно сидят в ямках с водой, высунув голову и грудные плавники на воздух, либо активно охотятся за мелкими крабами и воздушными насекомыми. При этом они часто забираются на выступающие из воды коряги и верхушки мангров – обхватив тонкую ветку грудными плавниками и упираясь хвостом. Кстати, эти рыбы могут ползком подниматься на довольно большую высоту.

Кроме того, зеленых кронах мангровых деревьев живут привычные нам обезьяны, а также попугаи.

Если вдруг вы вдохновились на исследование мангровых зарослей вне Пхукета, то рекомендуем вам озеро Чео-Лан в национальном парке Кхао-Сок в провинции Сураттхани. Здесь можно увидеть одни из самых живописных пейзажей в мире. Причем вы сможете занять себя не только ботаникой, каякингом и путешествиями по пещерам, но также посещением храмов и другими полезными вещами.