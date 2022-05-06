Lazada извинилась за скандальную рекламу с женщиной в инвалидной коляске

Маркетплейс Lazada и студия Intersect Design Factory извинились за рекламный ролик с женщиной в инвалидной коляске, которую обещает побить другая героиня за то, что та не покупает вещи на Lazada, а берет вместо этого ее одежду. В ролике усмотрели и насмешку над людьми с ограниченными возможностями, и возможное оскорбление монархии.

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В официальном заявлении управляющий директор Intersect Design Factory Тхитахнун Лхаовирарпут подтвердила, что именно ее сотрудники сняли вызвавшее резонанс рекламное видео и написали сценарий для него, вызвавший возмущение у многих зрителей, пишет Bangkok Post.

Глава агентства заявила, что очень сожалеет о произошедшем и приносит извинения обществу и маркетплейсу Lazada, принимая на Intersect Design Factory всю полноту ответственности за инцидент. Студия не имела намерений высмеивать «чье-либо поведение или физическое состояние», заверила она.

Lazada в своем заявлении также принесла извинения и указала, что компании «известно о контенте, опубликованном KOL Nara. Intersect Company, которая работала с KOL над созданием контента для этой публикации принесла извинения общественности и Lazada, приняв на себя всю ответственность за неприемлемый контент».

«Lazada не оправдывает никакого контента, который высмеивает других, включая людей с ограниченными возможностями. Это абсолютно неприемлемо и является серьезным нарушением ценностей Lazada, предполагающих уважение и инклюзивность», – говорится в заявлении Lazada.

Маркетплейс также признал, что в публикации рекламы есть и его собственная вина.

«Если бы содержание этого видео было тщательно изучено, оно определенно не было бы опубликовано, поскольку в нем присутствует контент, противоречащий принципам, которых придерживается Lazadа», – заявил маркетплейс.

«Lazada хотела бы еще раз выразить сожаления за ошибки и негативные последствия этого инцидента. Мы изучили этот случай в деталях и приняли к сведению рекомендации и мнения всех сторон. Коллектив Lazada хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться, а также принять на себя ответственность за то, что было сделано в отношении общества, включая наших покупателей, продавцов и партнеров», – добавила торговая площадка.

Героинями полутораминутного рекламного ролика, вышедшего 4 мая в TikTok, стали тайские инфлюенсеры Аниват (Нара Креп Катой) Пратхумтхин и Тхидапорн (Нурат) Чаокувианг. Девушки изображали дочь и мать благородного происхождения, при этом одетая в традиционный наряд Нурат в роли матери сидела в инвалидном кресле, а Нара отчитывала ее за то, что та берет ее вещи, хотя одежду можно купить со скидкой на Lazada. Среди прочего Нара обещала побить Нурат, ведь та все равно не может встать и дать сдачи. В ответ Нурат неожиданно поднималась с коляски, и обе героини смеялись.

Ролик немедленно вызвал волну критики в социальных сетях, хэштег #BanLazada взлетел в топ тайского Twitter, быстро преодолев порог в 100 тыс. использований. Причем к людям, осудившим создателей ролика, Lazada и актрис присоединились и тайские роялисты, увидевшие в клипе насмешку над Королевской семьей.

Утром 6 мая члены нескольких роялистских групп провели митинг у офиса Lazada в Бангкоке с требованием, чтобы онлайн-маркетплейс ответил за насмешку над правящей династией и людьми с ограниченными физическими возможностями, пишет Thai PBS World. Роялисты потребовали от компании объяснить, как подобное видео было сочтено подходящим для публикации. Никто из старшего менеджмента Lazada не вышел на улицу к демонстрантам, а рядовому представителю компании они отказались передавать свою петицию, которую вместо этого публично разорвали и предупредили, что «объявят Lazada войну».

В комментарии на Facebook Нара сказала, что не имела намерения высмеивать людей с физическими ограничениями или болезнями. Она заявила, что никто не сказал актрисам, «на кого они должны быть похожи», а людей, пользующихся инвалидными креслами, в Таиланде «тысячи», как и тех, кто носит традиционные тайские костюмы. При этом некоторые из увидевших ролик людей решили ассоциировать персонажей с конкретными персоналиями.

В доказательство своей искренности Нара сообщила, что пожертвовала 100 тыс. бат ассоциации людей с ограниченными физическими возможностями в провинции Сарабури.

Тайский политический активист Срисуван Джанйя предупредил, что рассматривает возможность обратиться в полицию с требованием возбудить против Lazada дело по статье об оскорблении монархии (lese majeste) и по Закону о компьютерных преступлениях. В обоих случаях максимальное наказание крайне суровое.

В свою очередь, лидер политической партии «Кла» Корн Чатикаванит добавил, что в Евросоюзе к ответственности за размещение такого контента могла бы быть привлечена и онлайн-платформа, на которой он появился.

По его словам, Таиланду пора задуматься о том, чтобы подобное появилсь и в тайском законодательстве, которое пока что не поспевает за развитием технологий. Политик отметил, что свобода слова и самовыражения является важной ценностью демократии, но злоупотребления этими правами также недопустимы.