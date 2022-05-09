Лаос открыл границы для привитых туристов

Как пишет Bangkok Post, правила въезда в Лаос до последнего момента были довольно жесткими – обязательный тест на COVID-19, семь дней карантина и ограничения на перемещения по стране (лишь в составе организованных групп и только в определенных районах).
О смягчении было объявлено 7 мая. Заявление сделала заместитель главы офиса премьер-министра Тхиппхакон Чантхавонгса.
«Правительство считает, что настало время заняться развитием экономики», – объявила она.
Въезд для людей, не прошедших полный прививочный курс, возможен по отрицательному тесту на коронавирус, сделанному в течение 48 часов перед прибытием в страну. При этом официальные лица принимают результаты анализов методом АТК.