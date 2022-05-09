Лаос открыл границы для привитых туристов

Лаос отменил коронавирусные ограничения для полностью привитых туристов. Въезд стал свободным с 9 мая на фоне стабильно сокращающегося числа заражений и смертей от COVID-19. Также была возобновлена работа питейных заведений и караоке.

Новости Пхукета

9 Мая 2022, 09:00 AM

Туристы у Ворот победы во Вьентьяне. Фото: Dusida Worrachaddejchai / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, правила въезда в Лаос до последнего момента были довольно жесткими – обязательный тест на COVID-19, семь дней карантина и ограничения на перемещения по стране (лишь в составе организованных групп и только в определенных районах).

О смягчении было объявлено 7 мая. Заявление сделала заместитель главы офиса премьер-министра Тхиппхакон Чантхавонгса.

«Правительство считает, что настало время заняться развитием экономики», – объявила она.

Въезд для людей, не прошедших полный прививочный курс, возможен по отрицательному тесту на коронавирус, сделанному в течение 48 часов перед прибытием в страну. При этом официальные лица принимают результаты анализов методом АТК.