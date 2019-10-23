Лагуна приглашает записываться на ежегодный триатлон

Организаторы ежегодных легкоатлетических соревнований Laguna Phuket Triathlon продолжают регистрацию на 26-е мероприятие в серии. Онлайн-регистрация открыта вплоть до 17 ноября, а 24-27 октября и 2-3 ноября зарегистрироваться можно будет лично на выставке Kao Kon La Kao Health Expo и в Central Phuket соответственно.

Новости Пхукета

23 Октября 2019, 09:46 AM

Фото: Laguna Phuket

Согласно пресс-релизу организаторов триатлона, выставка Kao Kon La Kao Health Expo будет проходить в два этапа – 24-26 октября в Сапан-Хине и 27 октября в Laguna Grove. Стойка для записи участников триатлона будет работать в течение всех четырех дней мероприятия.

Регистрация 2-3 ноября в Central Phuket будет проходить в галерее Sky Walk, соединяющей два здания торгово-развлекательного комплекса. Портал онлайн-регистрации – www.LagunaphuketTri.com.

Сам триатлон в Лагуне состоится 23-24 ноября. На первый день запланирована серия забегов, включая детский забег на 2 км и благотворительные забеги на 5 км и 10 км. Во второй день пройдут два триатлона – основной (заплыв на 1,8 км, велогонка на 50 км, забег на 12 км) и спринт на 25 км (заплыв на 0,5 км, велогонка на 18,5 км, забег на 6 км). Анонсированный призовой фонд основного триатлона – 20 тыс. долл. США (cвыше 600 тыс. бат). Маршруты дистанций можно найти здесь.

Прошлогодний Laguna Phuket Triathlon и проходившие в рамках мероприятия благотворительные забеги позволили собрать свыше 250 тыс. бат на нужды фонда Children First Fund, помогающему семи пхукетским приютам, где живут более 400 детей. В этом году Children First Fund также останется бенефициаром благотворительных забегов. Кроме того, организаторы заключили соглашение о партнерстве с фондом Kao Kon La Kao Foundation, организующим благотворительные забеги в поддержку тайских больниц.