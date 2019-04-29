Дата/Время начала: 8 Июня 2019, 09:00 AM - 9 Июня 2019, 12:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

В течение многих лет Laguna Phuket Marathon находился на передовой развития спортивного туризма на Пхукете и способствовал превращению острова в Мекку для поклонников бега, предлагая атлетам спортивное мероприятие по высочайшим мировым стандартом и являющиеся квалификационным турниром перед Бостонским марафонов. Профессиональный контроль за результатами забегов осуществляет Sportstats Asia, а сам марафон в Лагуне сертифицирован AIMS (Ассоциацией международных марафонов и забегов на большие дистанции). В рамках Laguna Phuket Marathon 2019 пройдут забеги на шесть дистанций. Во второй половине дня субботы, 8 июня, состоятся забеги на 2 км (детский забег), 5 км и 10,5 км. Утром воскресенья, 9 июня, пройдут полумарафон (21,0975 км), марафон (42,195 км) и марафонская эстафета (42,195 км). Полное расписание ищите на странице http://www.phuketmarathon.com/race-schedule.