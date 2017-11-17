The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Курс бата к доллару достиг 30-месячного максимума

В четверг, 16 ноября, курс бата к доллару достиг отметки 32,95 бата за доллар, что является максимальным уровнем с весны 2015 года.

Новости Пхукета

17 Ноября 2017 09:20:34

Курс бата к доллару достиг 30-месячного максимума

Комментируя продолжающееся укрепление тайской валюты, глава Банка Таиланда Виратхай Сантхипрабхоб отметил, что рост курса бата – это часть общего регионального тренда. Актуальнее говорить не столько об укреплении тайской валюты, сколько об ослаблении американской. С начала года бат подорожал по отношению к доллару на 8%, тогда как, к примеру, южнокорейский вон вырос на 9%, пишет Bangkok Post.

«Бат укрепляется ввиду ослабления доллара по отношению ко всем валютам, что представляет собой внешний фактор», – заявил господин Сантхипрабхоб на полях форума «АСЕАН 50: В ретроспективе», проходящего в Бангкоке

Отметим, что ранее тайские экспортеры уже выражали обеспокоенность укреплением бата, для которых рост курса национальной валюты означается снижение прибыли от продажи товаров за рубежом.

Отметим, что за последние пять лет пика курс своего курса бат достигал в апреле 2013 года, когда за один доллар давали около 28,7 бата. Прошлый год тайская валюта завершила у отметки 36 бат за доллара.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.