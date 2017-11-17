Курс бата к доллару достиг 30-месячного максимума

В четверг, 16 ноября, курс бата к доллару достиг отметки 32,95 бата за доллар, что является максимальным уровнем с весны 2015 года.

17 Ноября 2017 09:20:34

Комментируя продолжающееся укрепление тайской валюты, глава Банка Таиланда Виратхай Сантхипрабхоб отметил, что рост курса бата – это часть общего регионального тренда. Актуальнее говорить не столько об укреплении тайской валюты, сколько об ослаблении американской. С начала года бат подорожал по отношению к доллару на 8%, тогда как, к примеру, южнокорейский вон вырос на 9%, пишет Bangkok Post.

«Бат укрепляется ввиду ослабления доллара по отношению ко всем валютам, что представляет собой внешний фактор», – заявил господин Сантхипрабхоб на полях форума «АСЕАН 50: В ретроспективе», проходящего в Бангкоке

Отметим, что ранее тайские экспортеры уже выражали обеспокоенность укреплением бата, для которых рост курса национальной валюты означается снижение прибыли от продажи товаров за рубежом.

Отметим, что за последние пять лет пика курс своего курса бат достигал в апреле 2013 года, когда за один доллар давали около 28,7 бата. Прошлый год тайская валюта завершила у отметки 36 бат за доллара.