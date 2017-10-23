Кубок Короля на Пхукете пройдет по расписанию Оргкомитет главной парусной регаты Таиланда объявил, что соревнования 2017 года пройдут со 2 по 9 декабря. 23 Октября 2017 15:15:14 Фото: Guy Nowell Оргкомитет Кубка Короля подтвердил проведение соревнований в 2017 году. Штаб регаты по традиции расположится в гостинице Kata Beach Resort and Spa. Расписание выглядит следующим образом: 2 декабря. Регистрация и замеры. 3 декабря. Регистрация и практика. 4-9 декабря. Гоночные дни (плюс резервный день). 9 Декабря. Награждение победителей и церемония закрытия регаты. Notice of Race, расписание и другие материалы можно скачать с сайта kingscup.com.



