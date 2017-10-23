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Кубок Короля на Пхукете пройдет по расписанию

Оргкомитет главной парусной регаты Таиланда объявил, что соревнования 2017 года пройдут со 2 по 9 декабря.

23 Октября 2017 15:15:14

Фото: Guy Nowell
Фото: Guy Nowell

Оргкомитет Кубка Короля подтвердил проведение соревнований в 2017 году. Штаб регаты по традиции расположится в гостинице Kata Beach Resort and Spa. Расписание выглядит следующим образом:

2 декабря. Регистрация и замеры.

3 декабря. Регистрация и практика.

4-9 декабря. Гоночные дни (плюс резервный день).

9 Декабря. Награждение победителей и церемония закрытия регаты.

Notice of Race, расписание и другие материалы можно скачать с сайта kingscup.com.

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