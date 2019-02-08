Крупную королевскую кобру поймали в жилом доме в Краби

Сотрудники фонда спасения Krabi Pitak Pracha поймали пятиметровую кобру в жилом доме в Краби в среду, 6 февраля.

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Владелец здания рассказал журналистам, что направлялся в туалет, когда услышал странный звук, который изначально принял за шум, издаваемый крысой.

Заглянув под стиральную машину, мужчина увидел крупную змею и вызвал спасателей. Через 15 минут после прибытия специалистов кобра была поймана. При этом, судя по видео, извлекали змею из укрытия уже внутри дома, куда она могла проникнуть через отверстие для труб.

Взрослые королевские кобры нередко достигают в длину 3-4 м, но эта змея оказалась даже более крупной – длина ее составляла 5 м, а масса – 20 кг. Спасатели выпустили кобру в джунглях Краби подальше от человеческого жилья.

Некоторые из жителей деревни решили, что пойманная кобра была воплощением духа, охраняющего жилье. Но спасатели склоняются к более прозаической версии – змея приползла в деревню из джунглей в поисках пищи.