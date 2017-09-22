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KRSR продолжает увеличивать число участников

В прошлом году для участия в KRSR на Пхукет прибыли 17 супер-яхт. В этот раз их должно быть еще больше.

Новости Пхукета

24 Сентября 2017 10:00:00

Фото: Kata Rocks
Фото: Kata Rocks

Очередная ежегодная встреча владельцев супер-яхт и профессионалов яхтенной отрасли в Kata Rocks пройдет 8-10 декабря, и, как утверждают организаторы, нынешнее Kata Rocks Superyacht Rendezvous 2017 (KRSR) станет еще более громким событием, нежели предыдущее.

«Международные яхтенные гиганты выстраиваются в очередь, чтобы поддержать ведущее азиатское событие в области супер-яхт после прошлогоднего невероятного успеха»», – говорится в пресс-релизе Kata Rocks и Infinite Luxury.

«Мы в очередной раз очень горды возможностью провести KRSR и собрать на Пхукете самые знаменитые мировые бренды супер-яхт», – добавляют организаторы.

Главная цель KRSR – раскрытие потенциала Пхукета в топовом сегменте яхтенной отрасли.

«Несмотря на то, что местная круизная акватория в пять раз превышает по размеру акватории традиционных регионов, таких как Карибы, Азиатско-Тихоокеанский регион остается относительно неисследованным супер-яхтами, из мирового флота которых лишь 10% бывали здесь», – говорит гендиректор Kata Rocks и Infinite Luxury Ричард Поуп.

«KRSR – в высшей степени эксклюзивное закрытое мероприятие в области супер-яхт в Азии, собирающее обладателей этих лодок, владельцев вилл в Kata Rocks и азиатскую светскую публику. Гостей ждут великолепные супер-яхты, превосходная развлекательная программа и гламурные вечеринки в расслабленной люксовой атмосфере», – добавляет господин Поуп.

Слова гендиректор Kata Rocks и Infinite Luxury подтверждают цифры с прошлогоднего события. Тогда для участия в KRSR на Пхукет прибыли 17 супер-яхт, включая 93-метровую Lauren L и 51-метровую Northern Sun. В этом году господин Поуп ожидает еще более впечатляющий набор «гостей», поскольку «KRSR продолжает утверждаться в статусе топового лакшери-ивента в Таиланде и ведущего события в области супер-яхт в Азии».

Участие в мероприятии уже подтвердила голландская верфь Feedship. Основанная в 1849 году фирма выступит в роли спонсора KRSR и – как и год назад – проведет эксклюзивный ужин для владельцев супер яхт.

Поддержит проект и итальянская Benetti, которая организует ужин для владельцев Benetti и Vista Jet. Список других партнеров KRSR 2017 включает Burgess, Azimut Yachts, Camper & Nicholsons Hemisphere Monaco, Northrop and Johnson, Bristol Charter, Benetti, Princess Yachts, 77 Design, Lee Marine, Sea-Doo, Seal Superyachts, Boat in The Bay и курортный комплекс The Surin Phuket. Последний организует для гостей KRSR пляжное барбекю.

Стоит отметить, что одна из целей KRSR – это именно укрепление синергии между яхтенной и отельной отраслями, результатом которой организаторы хотели бы видеть укрепление статуса Пхукета как топового направления люксового туризма в Юго-Восточной Азии.

Подробнее на сайте www.katarockssuperyachtrendezvous.com и по эл почте info@infiniteluxury.com.

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