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KRSR 2017 презентовали на яхтенном шоу в Монако

Kata Rocks Superyacht Rendezvous 2017 пройдет на Пхукете 8-10 декабря.

Новости Пхукета

4 Ноября 2017 17:00:00

Фото: KRSR
Фото: KRSR

Последние недели перед третьим Kata Rocks Superyacht Rendezvous (KRSR) были насыщенными для организаторов мероприятия, которые среди прочего посетили Monaco Yacht Show и презентовали проект европейской публике, принявшей его с большим интересом. В насыщенном списке дел организаторов KRSR были встречи с владельцами яхт, судостроителями, дизайнерами, яхтенными брокерами, представителями различных люксовых брендов, издателями глянцевых журналах о яхтах и не только.

«Отзывы в Монако были фантастическими, и мы набрали хороший темп подготовки к декабрю. Я крайне горд всей командой, которая за всего лишь два года превратила KRSR в событие в сфере супер-яхт, которое нельзя пропустить», – заявил гендиректор Infinite Luxury Ричард Поуп.

«Уже сейчас рандеву известно как самое эксклюзивное закрытое яхтенное мероприятие в регионе, собирающее обладателей супер-яхт, владельцев вилл в Kata Rocks и светских львов Азии», – добавил он.

Господин Поуп подтвердил, что в рамках KRSR бренды Benetti и VistaJet проведут эксклюзивный VIP-ужин для владельцев супер-яхт, реализовав давнюю мечту об объединении сфер супер-яхт и бизнес-джетов. Также отдельный ужин в рамках KRSR проведет верфь Feadship, добавив рандеву еще больше европейского лоска. Все три перечисленные компании – ярчайшие представители люксового бизнеса Европы. Голландская Feadship отсчитывает свою историю с 1847 года, тогда как Benetti на протяжении 144 лет задает тон в дизайне итальянских яхт, а швейцарская VistaJet является примером топового сервиса для путешественников, выбирающих бизнес-джеты.

Коммерческий директор Feadship Бас Недерпелт подчеркнул, что верфь рада возможности углубить степень своего участия в KRSR и выступить одним из спонсоров мероприятия, одновременно повторив прошлогодний эксклюзивный ужин для владельцев супер-яхт.

«Развивая успех KRSR прошлого года, Feadship вновь с удовольствием возьмет на себя ведущую роль в мероприятии и проведет Feadship Owner’s Dinner», – заявил гсоподин Недерпелт.

«KRSR помогает Пхукету стать топовым яхтенным направлением в Азии», – добавил он.

На новый уровень должно выйти и освещение KRSR в профильных изданиях. Одним из партнеров KRSR 2017 стал ведущий журнал в сфере люксового яхтинга Boat International.

«KRSR по-настоящему установило новую планку качества в прошлом году, и в Монако мы плодотворно обсудили с владельцами супер-яхт их участие в этом мероприятии, которой представляет собой идеальное начало чартерного сезона в Азии», – заявил редактор Boat International Стюарт Кэмпбелл.

«Рандеву уже утвердилось в статусе ведущего люксового мероприятия в сфере супер-яхт в Азии в дни, когда владельцы лодок ищут новые круизные акватории и новые чартерные возможности», – добавил он.

Ранее организаторы KRSR сообщали, что флот супер-яхт на мероприятии 2017 года будет еще больше, чем в прошлом декабре. Также насыщенной будет и развлекательная программа, в которую – кроме двух упомянутых выше эксклюзивных ужинов – войдут прием на борту супер-яхты, круиз и пляжное барбекю от The Surin Phuket, серия приватных коктейльных вечеринок и ужинов, специальная программа от производителя аквабайков Sea-Doo и ряд других событий. Среди партнеров мероприятия значатся и мировые бренды, и местные пхукетские компании.

«Мы рады поддерживать KRSR и способствовать продвижению бренда Пхукета на мировом рынке», – добавил Джейсон Бэван, генеральный менеджер издательства Class Act Media, выступающего информационным спонсором яхтенного рандеву.

Подробнее на сайте KRSR: www.katarockssuperyachtrendezvous.com

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