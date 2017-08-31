Крокодил с Банг-Тао снова попал в объективы фотокамер

Крокодил, вызвавший переполох на Пхукете, был замечен ночью в лагуне у южной оконечности пляжа Банг-Тао.

31 Августа 2017 10:30:25

Крокодила снова заметили на пляже Банг-Тао перед рассветом 31 августа.

Сотрудники Департамента рыболовства продолжают поиски крокодила, замеченного в конце прошлой недели в море у западного побережья Пхукета (cм. видео). В ночь на 31 августа хищника удалось обнаружить в лагуне у южной оконечности пляжа Банг-Тао, однако поймать его пока не получилось.

Ведущие поиски крокодила специалисты обнаружили его в лагуне около 4:00 утра. Они перегородили выход из лагуны в море 300-метровой рыболовной сетью, а затем приступили к прочесыванию территории при помощи фонарей. Именно отражение света фонарей от глаз крокодила и позволило его заметить. В Департаменте рыболовства уверены, что это тот же хищник, которого удалось снять с дрона 24 августа.

Официальные лица признают, что пока поймать хищника не удалось. При этом площадь лагуны, в которой он был обнаружен этой ночью, составляет 70 рай, а ее глубина достигает 20 м.

Пхукетский офис Департамента рыболовства полагает, что крокодил является пресноводным и поэтому будет держаться вблизи от крупных источников пресной воды. Ведомство уже вызвало на помощь коллег из Сураттхани, к поискам хищника подключены различные официальные структуры, сотрудники которых способны оказать поддержку персоналу Департамента рыболовства. В частности, наготове находятся работники крокодильих ферм.