Красный Крест развеял опасения о дефиците донорской крови на Пхукете

Пхукетский офис Красного Креста заявил о том, что на острове не наблюдается дефицита донорской крови, одновременно призвав жителей острова продолжать сдавать кровь, поскольку ее можно направить в нуждающиеся провинции.

Новости Пхукета

26 Октября 2019, 02:00 PM

Фото: Phuket PR Department

«Резервы донорской крови на Пхукете не закончились. У нас достаточно донорской крови всех типов для всех нуждающихся, но мы с радостью помогли бы другим провинциям, поделившись нашими запасами с офисами Красного Креста в Пханг-Нга, Краби и других близлежащих провинциях, если у них будет наблюдаться дефицит», – заверила корреспондента The Phuket News госпожа Аймон Иусакун из отделения Красного Креста на Пхукете.

«Желающие могут сдать кровь для других провинций либо в нашем офисе, либо в банке крови больницы Vachira Hospital. Мы хотели бы помочь соседям», – добавила она.

Опасения относительно резервов донорской крови на Пхукете появились после того, как исполняющий обязанности главы Национального центра крови Чайвет Нутпрайун обратился к жителям страны с призывом становиться донорами на фоне дефицита запасов. Как заявил господин Нутпрайун, в настоящий момент потребности врачей в донорской крови обеспечиваются лишь на 60%, ввиду чего приходится переносить запланированные медицинские операции.

«Мы не сталкиваемся с дефицитом каждый месяц, но иногда это происходит, когда потребности медиков увеличиваются. Наша цель – получать 2-2,5 тыс. стандартных объемов донорской крови ежемесячно, но получаем мы лишь 1,5-1,7 тыс., что приводит к иссяканию резервов», – пояснил доктор Нутпрайун.

Напомним, что на Пхукете сдать кровь можно в следующих местах:

Банк крови больницы Vachira Phuket Hospital

Будни – 8.30 -20:00,

8.30 Выходные и праздники – 8:30-15:00.

Телефон – 076-361234

Офис Красного креста