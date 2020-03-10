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Коронавирус оставил Таиланд без половины турпотока в феврале

Зарубежный турпоток в Таиланд оказался в феврале на 44,3% ниже прошлогоднего, прибытия из материкового Китая упали на 85,3%. Соответствующее заявление сделал 9 марта глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн. Заявление прозвучало на встрече господина Супасорна с туристическим бизнесом, официальные данные Минтуризма будут озвучены ближе к концу месяца.

Новости Пхукета

10 Марта 2020, 11:31 AM
Коронавирус оставил Таиланд без половины турпотока в феврале. Фото: ТАТ

Коронавирус оставил Таиланд без половины турпотока в феврале. Фото: ТАТ

Как отметил господин Супасорн, худший прогноз на год предполагает, что за 12 месяцев Таиланд примет 30 млн гостей из-за рубежа, то есть спад по сравнению с прошлым годом составит 24,6% (тогда Королевство приняло 39,8 иностранцев). Снижение суммарных туристических трат оценивается на уровне 22% (с 1,93 трлн бат до 1,5 трлн бат).

Как отметил господин Супасорн, пик кризиса на туристическом рынке ожидается в мае, после этого ситуация начнет улучшаться и придет в норму в сентября. Шансы на реализацию худшего сценария оцениваются в 30%, пишет Bangkok Post.

Самый оптимистичный сценарий предполагает восстановление бизнеса в июле. В таком случае ТАТ ожидает, что турпоток за все 12 месяцев составит 34,2 млн человек.

Прогнозы ведомства по внутреннему туризму не изменились. ТАТ ожидает, что граждане Таиланда совершат 172 млн поездок внутри страны, потратив на отдых 1,13 трлн бат.

Cогласно данным ТАТ, за период с 25 января по 29 февраля турпоток в Таиланд сократился на 40% год к году и составил 2,8 млн человек. Прибытия из Китая упали на 81% и составили 264,7 тыс. При этом средняя заполняемость отелей в стране снизилась в феврале с 71,9% до 63,2%.

Профессор университета Торговой палаты Таиланда Тханават Пхонвичай ожидает, что на фоне вспышки коронавируса рост ВВП страны в 2020 году будет менее 1%. При этом в прошлом году экономика выросла лишь на 2,4%, показав самый слабый результат на пять лет.

Центральный банк Таиланда в феврале уже снизил базовую ставку до уровня 1%, самого низкого за всю историю. В марте специалисты ожидают очередного удешевления денег для банков.

 

 

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