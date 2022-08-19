Коронавирус будут считать эндемичным в Таиланде с октября

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение о том, что с октября этого года коронавирус будет считаться в Таиланде эндемичной болезнью, то есть постоянно присутствующей среди населения, но не требующей экстренных мер.

Новости Пхукета

19 Августа 2022, 06:01 PM

Дфициальный представитель CCSA доктор Тависилп Висануйотхин.

Одновременно COVID-19 будет переведен из группы опасных передающихся заболеваний в группу заболеваний, требующих наблюдения, пишет Bangkok Post. Кроме того, с октября CCSA оставит свою функцию главного ведомства, занимающегося вопросами борьбы с коронавирусом. Эта задача будет возложена на экстренный операционный центр Минздрава и комитеты по эпидемиологии (передающимся заболеваниям) в провинциях. С ноября заниматься болезнью будут только провинциальные комитеты, заявил официальный представитель CCSA доктор Тависилп Висануйотхин после заседания центра 19 августа.

Доктор Висануйотхин пояснил, что решение было принято на фоне улучшающейся эпидемиологической ситуации в стране. Число новых заражений остается высоким на фоне новой разновидности «омикрона» ВА.5, однако количество случаев тяжелого течения заболевания находится на уровне, с которым система здравоохранения успешно справляется. Смертность от коронавируса колеблется в диапазона 11-39 погибших в день, на искусственной вентиляции легких находится 201-399 человек.

«Наша цель в том, чтобы люди могли безопасно сосуществовать с COVID-19 и жить нормальными жизнями», – заявил доктор Висануйотхин.

В апреле и мае тайские медики провели общенациональное исследование, в ходе которого обнаружили антитела к коронавирусу у 90% обследованных. Также в Минздраве подчеркивают важность вакцинации – три дозы любой вакцины снижают вероятность тяжелого течения болезни и смерти на более, чем 90%.

Как сказал доктор Висануйотхин, коронавирус, действительно, станет чем-то наподобие гриппа, которым люди будут болеть круглый год, но, как правило, без тяжелых последствий.

При этом CCSA на заседании 19 августа не рассматривал вопрос об отмене чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией COVID-19. Декрет остается в силе до конца сентября, и у властей еще есть время взвесить все аргументы за и против продления, отметил доктор Висануйотхин.