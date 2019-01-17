Королевскую кобру поймали голыми руками в Ао-Нанге

В провинции Краби спасатели поймали 5-метровую королевскую кобру голыми руками.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о королевской кобре у жилого дома в районе Нонг-Тале поступило на пульт дежурного местной службы спасения 16 января.

Спасателей вызвал 60-летний житель Краби Сакда Сримард. По словам мужчины, его сын увидел, как крупная змея готовится напасть на кошку, и спугнул кобру. Затем господин Сримард вызвал спасателей, а также попросил соседей помочь ему не дать скрыться змее, которая укрылась под грудой бревен.

Перым змею удалось схватить 37-летнему спасателю по имени Сути Нэухад, но кобра смогла ускользнуть. Затем, как выразились спасатели, началась «игра в прятки», в которой кобра в итоге проиграла. При этом весь процесс извлечения змеи из-под бревен занял 20 минут.

«Поймать змею голыми руками не так трудно, но нужно быть смелым и всегда думать безопасности в первую очередь. Обращаться со змеей нужно мягко, ведь если ты схватишь ее слишком сильно, она тебя укусит», – поделился опытом господин Нэухад.

При этом мужчина подчеркнул, что он не использует никаких инструментов не потому, что хочет кого-то впечатлить навыками, а чтобы не причинить змее вреда.

Отметим, что пхукетские спасатели все же предпочитают использовать специальные инструменты для поимки змей, хотя в некоторых случаях обходятся и без них. Всех пойманных кобр, питонов и других пресмыкающихся спасатели затем выпускают в джунгли подальше от мест проживания людей.